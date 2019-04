Forskere estimerer at minst hundre millioner fugler, kanskje opp mot en milliard, dør i USA hvert år. Dette som følge av at de flyr inn i høye bygg, spesielt glassdekte skyskrapere, skriver The Guardian.

Chicago er verstingen. Byen er den farligste i landet for fuglene. Mer enn fem millioner fugler flyr gjennom «The Windy City» hver vår og høst, ifølge avisen.

Manhattan i New York er en annen dødsfelle for fuglene.

– Fuglene flyr for eksempel mot det de tror er et tre, men i realiteten er det bare et speilbilde i et skyskraper-vindu, sier Susan Elbin. Hun er direktør hos New York City Audubon, en organisasjon som kjemper for å beskytte fuglene.

Forskerne har funnet ut at Chicago, Houston og Dallas er verstingene for USAs fugler. Deretter følger New York, Los Angeles, St. Louis og Atlanta.

Flere fuglevenner mener bygninger i storbyene bør endre på vinduene. For eksempel kan vindusglass med mønster være en bedre løsning, mener de. Byer som San Francisco og Toronto har allerede tatt grep for å hjelpe fuglene.

Forsker Kyle Horton sier man i hovedsak ikke ønsker å kritisere byene for fugleproblemet.

– I hovedsak handler dette om at vi vil ha oppmerksomhet rundt saken, sier han til The Guardian.