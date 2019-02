Noen skulle ta seg en joint og fant seg et forlatt og tomt hus i Houston, Texas, skriver CNN. Et tomt hus burde være egnet, skulle man tro?

Mennene tok seg inn i huset.

Men der inne i huset, der var det en hunntiger i et bur.



Skjermdump, Youtube

Mennene ringte så politet anonymt.

– En bekymret borger ringte politiet. Noen hadde bestemt seg for å røyke marihuana i huset, forteller politisersjant Jason Alderete til CNN.

Cannabis til rekreasjonsbruk er fotsatt ikke lovliig Texas.

Ruset

Politiet var bekymret for om mannen som ringte var ruset og så syner, eller om han også faktisk hadde møtt på en tiger.

Politiet rykket ut til huset. Og i garasjen, der fant de et bur med en svær tiger på vel 500 kilo. Dyret tilbringer altså livet sitt i et totalt mørke i en garasje.

Avdelingsleder Jarrad Mears ved BARC, et dyremottak i Houston påpekte at dette er ikke noe liv for en tiger.

– Urinstanken slo mot deg, det var forferdelige forhold og dyret var dehydrert og veldig tørst, så vi ga tigeren vann, sier Mears til CNN.

Dyremottak

Politiet bedøvet tigeren og fikk fraktet den til dyremottaket I Houston.

Det er tydeligvis noen som eier tigeren.

– Noen har gitt tigeren mat. Det var tomme pakker med kjøtt der, forklarer politisersjant Alderete.

Saken er fortstatt under etteforskning og det er uklart om eieren vil få noen straff.

Men det er ikke sikkert at mannen som først ringte poltiet vil gå inn i et forlatt hus og ta seg joint igjen.

