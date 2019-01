Skuespiller og aktivist Alyssa Milano er kjent fot å være kvinnen som startet hele #Metoo. Nå er hun igjen i vinden etter at hun sammenligner Trump-tilhengere med Ku Klux Klan-medlemmer, skriver Fox News.

Ku Klux Klan er en høyreekstreme organisasjon og hatgruppe som ønsker hvitt overherredømme, hvit nasjonalisme og er mot innvandring. De er kjent for sine hvite kapper og hvite spisse hetter.



Foto: NTB Scanpix

Donald Trump har hatt stor suksesss med sine røde hatter og påskriften Make America Great Agaian. De er særdeles populære blant Trump-tilhengere, selv om de er «Made in China».



Foto: NTB SCANPIX

«Den røde MAGA-hatten er den nye hvite hetta», skriver Milano på Twitter og samenlignet Donald Trumps røde Make America Great Again-hatter med hvite Ku Klux Klan-hetter.

The red MAGA hat is the new white hood.



Without white boys being able to empathize with other people, humanity will continue to destroy itself. #FirstThoughtsWhenIWakeUp