Verden

Brann- og redningsmyndighetene (MSB) sier at situasjonen er mer avklart, og at mye av den utenlandske hjelpen sendes hjem, både fly og bakkemannskaper. Men det er fortsatt overvåkingsfly i luften, og det drives både brannslukking og etterslukking mange steder.

Visesjef for operativ avdeling i MSB, Mikael Tofvesson, sier at brannen i Älvdalen er under kontroll, etter å ha rast i to uker. I mange fylker får folk så smått begynne å flytte tilbake.

Vannbombing, innsats på bakken, branngater og en hjelpende hånd fra naboer og EU-land har gitt resultater.

I Hälsingland sier lokale redningsmyndigheter at natten har vært god, og at det ikke er noen spredning. Nå går mannskapene inn i brannområdet for å slukke, etter at all oppmerksomhet de siste dagene har vært rettet mot å begrense flammene.

– Dette betyr ikke at ilden er slukket. Langt derifra. Det skal vi holde på med lenge, sikkert i et par uker. Men brannen kommer ikke til å spre ser ytterligere, sier Patrik Åhnberg i Hälsingland.

(NTB)