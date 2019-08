En bok kjøpt på grarasjesalg for £ 1 for tjue år siden skulle vise seg å bli en god investering. På torsdag ble førsteutgaven av "Harry Potter og de vises stein", solgt for 371 478 norske kroner på auksjon i London, skriver CNN.

Én av fem hundre

Selgern som ønsker å være annonym, hadde helt glemt bort boka, men kom plutselig over den hjemme. Tanken var at salget kanskje kunne bidra til å pusse opp badet. Hun inviterte over bokeksperten Jim Spencer fra det berømte Bansons Auctioneers i Staffordshire i England til å komme å se på den.

Han kunne fortelle henne at boka var det de kaller "den hellige gral av Harry Potter-bøker". Boka hun hadde var én av førsteutgavene av Harry Potter og de vises sten, som det bare finnes fem hundre eksemplarer av.

Fikk 50-epost om dagen

Jim Spencer blir ofte oppringt og kontaktet av folk som tror er i besittelse av en førsteutgave, og på et tidspunkt fikk han så mange som 50 e-poster om dagen, forklarer kommunikasjonsrådgiveren hos Hansons Auctioneers, Jill Gallone til CNN.

Skrivefeil

Mange av bøkene viser seg å være kopier. De originale bøkene kan gjenkjennes ved at de har to skrivefeil: På engelsk heter boka "Harry Potter and the Philosopher's Stone", og på baksiden av den orginiale boka er philosopher feilstavet. I tillegg er "1 tryllestav" gjentatt på en liste over utstyr på side 53, og på rettighetssiden er Rowling identifisert som "Joanne" istedet for "J.K".

– Når du har boka foran deg legger du merke til skrivefeilene med én gang, sier Gallone til CNN.

Den første Harry Potter-boka til J.K Rowling var ikke særlig populær da den kom ut. Foto: / AFP PHOTO / Shaun CURRY

Avslått av forlagene

Gallone forklarer at førsteutgaven er så sjelden fordi nesten alle bøkene gikk til skoler og bibloteker. Da boka ble utgitt i 1997, hadde J.K Rowlings manuskrift allerede blitt avslått av flere forlag.

– Ingen visste at Harry Potter ville bli så populær, sier hun.

Auksjonistene trodde boka ville gå for et sted mellom 215 000-323 000 kroner, mens selgeren var skeptisk, fordi svært få hadde lagt inn bud på nettet. Det viste seg raskt å ikke stemme:

– Tre innringere kranglet om boka, sier Gallone.

Tilslutt gikk boka til en privat samler i Storbritannia, som også ønsker å være anonym.

Vil trolig stige i verdi

Gallone mener det finnes én god grunn til at folk elsker boka:

– Folk elsker Harry Potter over hele verden. J.K Rowling skrev en fortelling som hele verden elsket, sier hun.

Men man trenger ikke være fan for å investere i bøkene mener hun.

– Den kommer mest sannsynlig bare til å stige i verdi.