Skei Grande forteller til NTB at hun for tiden er på ferie i Istanbul og at hun selv ba om å få et møte med Imamoglu, noe hun fikk tirsdag.

– Jeg er ifølge ham den første utenlandske politikeren som han har møtt etter at han ble ordfører. Vi snakket om likestilling og hvor viktig det er for økonomien, forteller Skei Grande.

Kulturministeren kunne også fortelle at Imamoglu kjenner Norge godt etter å ha feriert her flere ganger.

Snakket om turisme

Under møtet med den ferske ordføreren tirsdag, overleverte Skei Grande en engelskspråklig versjon av Kulturmeldingen.

– Vi snakket også om turisme og viktigheten av kultur som basis for reiseliv, sier kulturministeren.

Tyrkia har opplevd en massiv nedgang i vestlige turister de siste årene etter terrorangrep og kuppforsøket i 2017, noe som har fått økonomiske konsekvenser.

Imamoglu ønsker å få de vestlige turistene tilbake til Istanbul.

Vant omvalg

Ekrem Imamoglu fra det sekulære opposisjonspartiet CHP vant det opprinnelige ordførervalget i Tyrkias største og viktigste by 31. mars. Men seieren over rivalen, tidligere statsminister Binali Yildirim fra regjeringspartiet AKP, var knapp. President Recep Tayyip Erdogan hevdet valget ikke hadde gått riktig for seg og krevde derfor omvalg.

Men i omvalget 23. juni vant Imamoglu en overveldende seier, noe som var et stort nederlag for Erdogan.

Men det er slett ingen enkel oppgave Imamoglu har foran seg. Ifølge Skei Grande brukte det forrige bystyret opp hele årsbudsjettet i løpet av det første halvåret. Dermed må Imamoglu starte sin ordførergjerning med tom kasse.