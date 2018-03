Verden

En av de mest alvorlige internasjonale krisene for Storbritannia den senere tid vekker også strid internt i britisk politikk: Labour-leder Jeremy Corbyns reaksjoner i spionsaken har vekket reaksjoner og debatt også internt i Labour.

Advarer

Det er forgiftningen av eksspionen Sergej Skripal og hans datter og den påfølgende isfronten mellom Storbritannia og Russland som er bakgrunn for debatten. Onsdag sa statsminister Theresa May at det er stor sannsynlighet for at Russland står bak angrepet, enten den russiske stat direkte, eller ved at et stoff produsert i Russland har kommet i gale hender. Regjeringen har innført straffereaksjoner mot Russland.

Jeremy Corbyn har vært tydelig på at han fordømmer angrepet, og at de ansvarlige må stilles til ansvar. Han har også sagt at bevisene peker mot Russland, og han har støttet Mays avgjørelse om å utvise 23 diplomater, men mener det hadde hatt mer effekt å straffe russiske oligarker økonomisk.

Men han advarer samtidig regjeringen mot å forhaste seg i en opphetet situasjon, og vil derfor ikke fastslå at den russiske stat er ansvarlig, selv om han mener bevisene peker mot Russland.

– Storbritannia må holde gjerningspersonene ansvarlig. Men dette er ikke tiden for forhastede konklusjoner som kan føre til en ny kald krig, skriver Corbyn i en artikkel i The Guardian.

Corbyn ble kritisert av enkelte i sitt eget parti for å ha gitt en uklar respons i Underhuset onsdag, da Theresa May pekte mot Russland.

En av dem er Corbyn-kritiker John Woodcock i Labour.

– Dette er en dag da Underhuset bør snakke med én stemme for nasjonen, og vi ønsker å forsikre May om at et klart flertall av Labour-representantene, i tillegg til lederne av de andre partiene, støtter den klare holdningen hun inntar, sa Woodcock.

Viser til Irak-tabbe

Det er flere forhold som ligger til grunn for at Corbyn har vekket reaksjoner i britisk politikk. Enkelte mener Corbyn ikke stor nok grad følger tradisjonen for at politikerne fra de to store partiene står tverrpolitisk samlet i store internasjonale spørsmål. I bunn ligger også noe av det som gjør Corbyn kontroversiell i eget parti: mange kritikere internt mener han har for avvikende synspunkter i flere utenrikspolitiske spørsmål.

Corbyn var i sin tid en av dem som var imot Irak-invasjonen, som i ettertid viste seg å ha blitt besluttet ut fra galt grunnlag, og trekker sammenligninger med situasjonen den gang.

– I løpet av mine år i parlamentet har jeg for mange ganger sett at klar tenkning i en internasjonal krise blir overkjørt av følelser og forhastede vurderinger. Feil etterretning og uklart bevismateriale førte til den ulykksalige Irak-invasjonen. Det var en overveiende tverrpolitisk støtte til angrep mot Libya, men det viste seg å være galt, skriver Corbyn i sin artikkel, og viser også til at invasjonen i Afghanistan i 2001 førte til en krig som fortsatt varer.

Corbyn selv og hans tilhengere peker på at det er riktig å stille spørsmål og hindre forhastede konklusjoner.

– Det er dette opposisjoner er til for, påpeker Corbyn i et intervju med BBC.