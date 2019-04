Sju funnet drept i Tennessee

25-åringen ble pågrepet lørdag etter at han ble skutt i beinet under en politijakt i nærheten av ett av åstedene i Summer County, opplyser politiet.

Ytterst få detaljer er kjent om omstendighetene rundt drapene i nærheten av småbyen Westmoreland nordøst for Nashville. Motivet for drapene er fremdeles ikke kjent, og politiet etterforsker nå den mistenktes forbindelse til ofrene.

De første fire drapsofrene ble funnet i en av boligene etter at et familiemedlem ringte politiets nødnummer lørdag. Dagen etter opplyste politiet at ytterligere to drepte var blitt funnet i huset, mens et sjuende offer ble funnet i en annen bolig i området.

Politiet mener de er en sammenheng mellom de to åstedene.