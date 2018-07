Verden

I et brev til utenriksminister Mike Pompeo sier de sju, som er både demokrater og republikanere, at Trumps beslutning om å holde tilbake USAs bidrag til UNRWA er til skade for sikkerheten til USAs allierte i regionen, inkludert Israel og Jordan.

UNRWA, som støtter palestinske flyktninger i hele regionen, har fått store problemer som delvis skyldes at USA kuttet bidraget sitt.

FN sier UNRWA trenger 250 millioner dollar om de skal slippe å kutte i matvarehjelpen og skolene og andre prosjekter som organisasjonen driver i Jordan, Libanon, Syria, Vestbredden og Gazastripen.

De sju som ber Trump-administrasjonen gjenoppta bidragene, er Thomas Pickering og Edward Perkins, som tjente under George H.W. Bush, Madeleine Albright og Bill Richardson som var Bill Clintons FN-ambassadører, John Negroponte, som var i FN for George W. Bush, og Susan Rice og Samantha Power fra Barack Obamas administrasjon.

USA har tradisjonelt vært UNRWAs viktigste bidragsyter og bidro i fjor med til sammen 364 millioner dollar, men tidligere i år opplyste Trump-administrasjonen at de holder tilbake halvparten av årets første bidrag på 125 millioner dollar inntil byrået gjennomfører interne reformer.

UNRWAs direktør, Pierre Krähenbühl, sier det betyr at matvarehjelp står i fare i Gaza og helseklinikker i hele regionen, og at 500.000 barn kanskje ikke får skolegang.

