Sjefadvokat i Det hvite hus snakket med FBI, fikk sparken av Trump på Twitter

Av NTB og Espen H. Rusdal

– Rådgiver Don McGahn kommer til å slutte i sin stilling denne høsten, kort tid etter innsettelsen (forhåpentligvis) av dommer Brett Kavanaugh til USAs høyesterett. Jeg har jobbet med Don lenge og setter stor pris på hans innsats, skriver Donald Trump på Twitter onsdag ettermiddag norsk tid.

– Dette kom brått på McGahn. Han visste ikke at dette ble annonsert på Twitter, sier journalist Ashley Parker i Washington Post, til MSNBC.

– Det er en viss bekymring i Det hvite hus for at McGahn har vært for åpen med spesialetterforsker Rubert Mueller, fortsatt Parker.

Washington Post rapporterer at Donald Trump flere ganger skal ha gjort forsøk på å sparke både justisminister Jeff Sessions og spesialetterforsker Robert Mueller, men at det er McGahn som stritter imot.

Presidentkampanjen

50 år gamle McGahn leder presidentens rådgivningskontor som gir juridisk veiledning til USAs president og Det hvite hus. Han var sjefadvokat for presidentkampanjen til Donald Trump, og ble utpekt til sjefadvokat i Det hvite hus av Trump kort tid etter at han vant presidentvalget i 2016.

Ifølge The New York Times har McGahn den siste tiden hatt et utstrakt samarbeid med Robert Mueller i forbindelse med Russland-etterforskningen. Han skal ha vært inne til minst tre avhør med etterforskere som til sammen har vart i 30 timer. Her skal McGahn ha kommet med ny informasjon blant annet om hvordan Trump selv har reagert på Russland-etterforskningen og hva presidenten har bedt ham om å gjøre i forbindelse med dette.

Tillatelse

Trump selv sier at han har gitt medarbeiderne sine tillatelse til å samarbeide med etterforskerne.

I fjor sommer truet McGahn med å gå av da Trump ba ham om hjelp til å gi Robert Mueller sparken. Det hvite hus sier på sin side at presidenten ikke har vurdert å sparke Mueller.

McGahn har også vært sterkt involvert i innsettelsen av dommer Neil Gorsuch til USAs høyesterett og nominasjonen av Brett Kavanaugh til samme domstol. (NTB)

