Til nå har kvinner måttet velge mellom tre kategorier på skjemaet de må fylle ut for å registrere ekteskapet. Det er enke, skilt eller det bengalske ordet «kumari», som betyr jomfru, men brukes for å beskrive ugifte kvinner. Nå byttes ordet ut med «obibahita», skriver BBC. Det betyr «ugift kvinne».

Dermed vant kvinnesaksorganisasjonene fram. Deres advokater har argumentert med at skjemaene var diskriminerende og brøt med kvinnenes rett til privatliv.

In a landmark verdict, Bangladesh to remove the word 'virgin' from Muslim marriage certificates after campaigners challenged the "humiliating and discriminatory" term https://t.co/X2Wr0oafxI pic.twitter.com/jRxxl7Y8Sl