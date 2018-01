Verden

Den afrikanske unionens (AU) delegasjon til FN krever en unnskyldning fra USAs president Donald Trump, og sier at de er «ekstremt forferdet av og sterkt fordømmer de opprørende, rasistiske og fremmedfientlige kommentarene som tilskrives presidenten i USA», ifølge Politico.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av møtet mellom Trump og andre politikere, der presidenten skal ha spurt om hvorfor USA skulle ta imot innvandrere fra «drittland» som Haiti og afrikanske land, i stedet for fra Norge.

– Jeg er ikke rasist. Jeg er den minst rasistiske personen du noen gang har intervjuet, det kan jeg si deg, sa den amerikanske presidenten Donald Trump til journalister på søndag.

– Uansett hvor mektig

Sør-Afrikas myndigheter vil komme med en formell protest mot Trumps uttalelser, og sier i en pressemelding at USA skal «få en mulighet til å forklare uttalelsen om at afrikanske land, i tillegg til Haiti og El Salvador, er «drittland» og at innvandrere fra disse landene er uønskede i USA», ifølge CNN.

Ghanas president Nana Akufo-Addo tvitret at afrikanske land ikke er «drittland» og at Ghana ikke vil akseptere slike fornærmelser, «selv ikke fra lederen av et vennligsinnet land, uansett hvor mektig».

King og Lee

Det var ventet store demonstrasjoner mot Trump i går på Martin Luther King jr.-dagen, en føderal helligdag til minne om borgerrettighetsforkjemperen som ble skutt i 1968. I enkelte av sørstatene feires Martin Luther King jr. og sørstatsoffiseren Robert. E. Lee samme dag.

Blant annet i New York og Washington var det varslet demonstrasjoner.

– Nasjonen er i ferd med å gå bakover hvis vi ikke presser den framover. Det er derfor det er så viktig å erklære at vi ikke vil gå tilbake, sier arrangør og borgerrettighetsforkjemper Rev. Al Sharpton til Daily News.

For et år siden, under en uke før Trumps innsettelse, strømmet tusenvis av mennesker til Washington DC for å delta i marsjen på Martin Luther King jr-dagen.

– Vi marsjerer i pøsregnet fordi vi vil at nasjonen skal forstå hva som har blitt kjempet for og vunnet, og at du trenger mer enn et valg for å snu det, sa Sharpton til Daily News da.

