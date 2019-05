Sikher krenket av Guccis turbandesign

Det har bare gått tre måneder siden designgiganten Cucci måtte gå ut med en offentlig beklagelse etter at de la ut en genser som flere assosierte med såkalt blackface, en nedlatende trend fra USA hvor hvite malte seg mørke i huden som en form for underholdning. Nå er det italienske designhuset atter en gang ute på tynn is etter at kleskjeden Nordstrom la ut hodeplagget «Indy Full Turban» på sine nettsider, designet av nettopp Gucci. Prisen på plagget lå på hele 790 amerikanske dollar, det vil si nesten 6.880 norske kroner. Det var CNN som først omtalte saken.

Trakk tilbake turban

Den blå turbanen var svært lik turbanen som sikher rundt om i verden bruker, og både Gucci og Nordstrom ble dermed anklaget for kulturell appropirasjon. Resultetet er at Nordstrom har etter store protester nå trukket klesplagget fra sine nettsider. «Vi har besluttet å trekke tilbake produktet fra våre nettsider» skrev Nordstrom selv på sin Twitter-konto, samtidig som de beklaget til de som følte seg krenket.

Gucci har på sin side ikke kommentert saken.

Forklarer problemet

Flere sikher har siden kommentert salget av hodeplagget. Blant annet påpeker de at turbanen er den mest synlige identitetsmarkøren for en sikh, og at flere sihker har blitt angrepet og diskriminert på grunn av sin religion. De mener at derfor at det er problemtaisk at internasjonale klesgiganter forsøker å tjene store penger på plagget som i så stor grad identifiserer dem som gruppe.

«Vi blir angrepet og drept for hvordan vi kler oss. Og så skal store selskaper tjene penger på den samme looken?» skriver sikh Simran Jeet Singh på Twitter.

