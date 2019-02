Av: Ole Peder Giæver - ABC Nyheter

Direktivet gir Pentagon marsjordre til å planlegge en slik militær organisasjon. «Romstyrken» skal sortere under flyvåpenet og forsvare amerikanske interesser i verdensrommet, i første rekke militære satellitter.

– USA må være rustet til å forsvare våre avgjørende interesser i rommet, sa president Donald Trump under en signeringsseremoni for Space Policy Directive-4.

Det er ikke snakk om soldat-astronauter, men en samkjøring av militærets eksisterende satellittsystemer, som rekognoseringssatellitter, GPS, rakettvarslingssystem og kommunikasjonsplattformer.

Trumps planer om en ny militær romstyrke ble først annonsert sommeren 2018.

Nå blir et lovforslag sendt til Kongressen for å sikre nødvendig finansiering og myndighet. Foreløpig later det likevel til å gå i retning av en godkjenning i begge kamre.

«Laservåpen truer satellitter»

Den føderale etaten for militær etterretning la i forrige uke frem rapporten Utfordringer for romsikkerheten, som blant annet advarte om at russiske og kinesiske laservåpen kan true amerikanske satellitter. Rapporten bemerket at de to landene ser verdensrommet som en viktig arena innen moderne krigføring og forsvar.

Opprinnelig tok Trump-regjeringen til orde for at romstyrken skulle være en «separat og likestilt våpengren.» Etter lange diskusjoner internt i forsvarsdepartementet går Romdirektiv-4 isteden inn for at romstyrken skal sortere under flyvåpenet, på samme måte som US Marine Corps sorterer under marinen.

Trump uttalte seg til pressen før Romdirektiv-4 ble signert i Det hvite hus tirsdag 19. februar. NTB Scanpix/AFP

Militære satellitter

Stabssjefen i flyvåpenet David Goldfein presenterte direktivet før signeringen, og sa blant annet at «80 til 90 prosent av militært personell med fokus på rommet er i flyvåpenet per i dag».

– Vi er verdensmestere i rommet, og våre motstandere vet det. De har studert oss, og investerer i midler som kan svekke vår operasjonelle evne, sa Goldfein ifølge CNN.

Romstyrkens tilhengere mener flyvåpenet i dag ikke har tilstrekkelig fokus på den voksende trusselen mot amerikanske satellitter. Kina og Russland blinkes særlig ut som potensielle rivaler. Begge land har sterke romfartstjenester, inkludert rombasert utstyr for etterretning, overvåking og rekognosering. Disse systemene er også under utbygging.

«Historisk sett har amerikansk romfart vært i forkant av den teknologiske utviklingen, men i dag er potensielle motstandere i ferd med å øke sine operative evner, og jobber aktivt for å utvikle metoder som kan hindre oss i bruken av rommet i krise eller konfliktsituasjoner», heter det i presidentens instruks til Pentagon.

En United Launch Alliance Atlas-5 bærerakett letter med den hemmelighetsstemplede militære satellitten NROL-42 fra Vandenberg-flybase i California, 23. september 2017. NTB Scanpix/AP. Foto: Matt Hartman / AP

«Kan være en virkelig dårlig idé»

«Sikkerhet i rommet kan ikke oppnås unilateralt eller utelukkende ved militære midler. Det krever koordinering og samarbeid med andre romfartsnasjoner. Det betyr diplomati», sier forsker Laura Grego ved organisasjonen Union of Concerned Scientists.

Hun er blant kritikerne som er bekymret for at romstyrken kan øke risikoen for væpnet konflikt i verdensrommet.

«Dersom det å konsentrere myndigheten i en [militær] romstyrke øker andre lands interesse i å bygge romvåpen som kan øke sannsynligheten for konflikt, vil det være en virkelig dårlig idé», heter det i hennes uttalelse.

Delta-4-rakett letter med en amerikansk spionsatelitt fra Vandenberg-basen i California 19. januar 2019. NTB Scanpix/AP.

112 milliarder kroner

Det ble tirsdag ikke lagt frem noen oversikt over hva romstyrken vil koste, men statsråden med ansvar for flyvåpenet, Heather Wilson, anslo i fjor nærmere 13 milliarder dollar (112 milliarder kroner) over en femårsperiode.

Direktivet legger opp til at romstyrken vil få en senatsgodkjent «statssekretær for rommet», og den militære stabssjefen i den nye organisasjonen skal etter planen få plass i den militære sjefsnemnd, presidentens militære råd.

Trump-regjeringen håper fortsatt at den nye organisasjonen vil være et første skritt mot en fremtidig separat våpengren. Det vil i så fall bli den første siden flyvåpenet ble opprettet etter andre verdenskrig.

