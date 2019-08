Shell-ansatte ble trukket i lønn om de ikke deltok på valgmøte med Donald Trump, melder Pittsburgh Post Gazette og CNN.

At Donald Trump liker å skryte av størrelsen, på alt fra bygninger og formue til hender og evner, er velkjent. Senest denne uken var Trump frampå og skrøt av at han slo Elton Johns publikumsrekord i en arena i Manchester New Hampshire.

Men et foto tyder på at det kanskje ikke var så fullt i Manchester likevel, melder flere medier som New York Times, The Hill og MSNBC.

Det har fått Trump til å fyre på alle pluggene på Twitter og angriper igjen pressen og da særlig New York Times.

The Failing New York Times, in one of the most devastating portrayals of bad journalism in history, got caught by a leaker that they are shifting from their Phony Russian Collusion Narrative (the Mueller Report & his testimony were a total disaster), to a Racism Witch Hunt..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2019

.....”Journalism” has reached a new low in the history of our Country. It is nothing more than an evil propaganda machine for the Democrat Party. The reporting is so false, biased and evil that it has now become a very sick joke...But the public is aware! #CROOKEDJOURNALISM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2019

Truet med kutt i lønn

Nå rapporterer altså amerikanske medier at ansatte, som var innleid ved Shell, fikk betalt for å møte opp på et valgmøte med Donald Trump på arbeidsplassen Royal Dutch Shell i Beaver County i Pennsylvania tirsdag.

Det vil si, de fikk overtidsbetalt om de møtte opp på Trumps arrangement hos Shell i Pittsburgh, skriver Pittsburgh Post Gazette.

De som ikke ville høre på Trump, ble trukket i lønn.

Valget var klart: Enten møte opp og høre på Trump, eller ta dagen fri og ikke få lønn i det hele tatt, melder avisen.

Måtte vente i timevis

De Shell-ansatte måtte møte opp 07.00 og vente i en hall i timevis, ellers mistet de lønnen sin, skriver altså Pittsburgh Post Gazette.

På den måten kunne Trump skryte av både størrelsen på publikum og at de hadde ventet i timevis.

Talsperson for Shell, Ray Fisher, forklarte at alle som er innleid har en obligatorisk arbeidsuke på 56 timer, med 16 timer som overtid inkludert i avtalen.

Men de må altså jobbe 56 timer i uken. Dermed ville de som møtte opp for å høre Trump tirsdag oppnå 56 timer iløpet av uken og få betalt 1,5 ganger i lønn, som de da skal gjøre hver uke.

Kunne tape 6.000 kroner

De som ikke møtte opp derimot, ville miste overtiden og kun få betalt ordinær lønn, til tross for at ingen faktisk jobbet noe som helst tirsdag, forklarer Pittsburgh Post Gazette.

– Dette er hva Shell ønsket å gjøre og vi gikk bare med på det, sa Ken Broadbent som er leder for en avdeling.

En ansatt som ønsker å være anonym sa fredag at en dags fravær ville koste han vel 700 dollar, drøyt 6.000 kroner.

De som møtte opp fikk også forbud mot å bue, uttrykke misnøye med eller kritisere Trump under møtet.

