Sex, løgner og lydopptak

Verden

TEL AVIV (Dagsavisen) Etter en serie med skandaler skulle man tro at Netanyahu og hans familie ikke ville synke dypere. Så slo den 26-år gamle sønnen Yair til.

I et hemmelig lydopptak forteller Yair til en venn, sønnen til en lokal milliardær, at hans far, statsministeren, ga denne milliardæren borretillatelser i gassfelt til en verdi av rundt 20 milliarder dollar. Yair sa dette under en krangel om betalingen for en prostituert.

«Uverdig»

Yair Netanyahu, milliardærsønnen Nir Maimon og en tredje venn, Roman Abramov var akkurat ute av en strippeklubb i Tel Aviv-området da statsministerssønnen klagde på at Maimon ikke ville betale hans utgift hos en av de prostituerte.

– Min far fikset 20 milliarder dollar for din far, og du krangler med meg om 400 shekel, sa statsministersønnen i et lydklipp som ble avspilt på Israelsk TV 2. 400 shekel tilsvarer rundt 930 kroner.

Pappa statsminister benekter ikke lydklippets ekthet, men han fordømte at en nyhetskanal behandlet hans sønn så «uverdig».

Gassutvinning

I forrige tiår ble det gjort store gassfunn utenfor Israels kyststripe, gassfunn som beskrives som de største i verden i de senere årene. Et viktig spørsmål ble tildelingen av borrerettighetene. Mens to statsråder sa de kjente Maimon personlig, og erklærte seg inhabile, benektet Netanyahu at han hadde personlig omgang med milliardæren.

Men sønnens vennskap vekker nå en mistanke om at statsministeren kan ha skjult forbindelsen.

Netanyahu sier også han ikke kjenner sønnens venner, men dette er et argument som ikke blir trodd. Abramov, den tredje gutten i bilen, fikk nylig en godt betalt jobb hos en australsk milliardær, en annen venn av Netanyahu, selv om gutten ikke hadde noe relevant ekspertise eller erfaring.

Fast kunde

Trolig var det en av Netanyahus sjåfører eller livvakter som tok opp det svertende lydopptaket som nå er offentliggjort. I motsetning til etterretningens anbefalinger, trumfet mamma og pappa Netanyahu gjennom at sønnen trengte livvakt og bil hele døgnet.

Og nå vokser skandalen. Etter lydbåndopptaket intervjuet en annen nyhetskanal eieren av et horehus. Han kunne fortelle at statsministersønnen var en fast kunde, men det uvanlige var at to livvakter i dress hele tiden sto utenfor rommet siden Yair trengte beskyttelse.

Skandalerekke

Denne skandalen er bare den siste i en lang rekke skandaler som rammer statsministeren:

Han er under politietterforskning for å ha mottatt ulovlige gaver for over en million kroner.

Han er mistenkt for å ha tilbudt eieren av landet største avis bedre økonomiske kår i bytte mot en positiv pressedekning.

I en tredje etterforskning dreier det seg om enorme penger: I 2015, i strid med anbefalingene fra landets militærledelse, bestilte Netanyahu tre ubåter fra det tyske verftet ThyssenKrup til en verdi av 16 milliarder kroner.

Siden er det blitt bevist at mange i sirkelen rundt Netanyahu – rådgivere, advokater, slektninger – beriket seg på avtalen ved å kreve millioner av kroner som mellommenn.

Netanyahu selv sier han ikke visste noen ting. Like fullt sparket han i 2016 sin forsvarsminister Moshe Yaalon, som hadde sagt at Israel rett og slett ikke hadde bruk for tre ubåter til.

Beskyttes?

Tidligere statsminister Ehud Olmert ble i 2014 sendt i fengsel for langt mindre forbrytelser, blant annet for å ha svindlet med reiseutgifter.

I 1977 trakk daværende statsminister Yitzhak Rabin seg da det ble avslørt at hans kone Leah hadde en hemmelig bankkonto i USA.

Mange mener årsaken til at Netanyahu overlever politisk er at han beskyttes av statsadvokat Avichai Mandelblit, som ble utnevnt av statsministeren.

– Korrupsjonen i Israel er farlig, den undergraver demokratiet og folks tro på demokratiet. Likevel må jeg samtidig si at vi har sendt en statsminister og en president i fengsel, og dette skjer ikke mange steder i verden, sier Gidi Rahat, en forsker ved tenketanken Det israelske demokratiinstituttet.

Netanyahu holdes også ved makten fordi flere av hans nasjonalistiske koalisjonspartnere er villige til å leve med korrupsjonen så lenge han støtter utbyggingen i bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

– Til sjuende og sist kan dette føre til at kravene om en sterk mann vokser fram, og det er farlig, forteller Rahat til Dagsavisen.

Han frykter hva Netanyahu kan komme til å gjøre for å overleve selv.

– Netanyahu så trolig bildene av Olmert i fengsel, hvor forferdelig han så ut. Statsministeren gjør nå alt for å unngå fengsel. Problemet er at han er villig til å skade det israelske demokratiet for selv å overleve, sier han.

Netanyahus sønn var omstridt fra før av. I et forsøk på å forsvare faren, kopierte Yair Netanyahu i september i fjor en karikaturtegning inn på sin Facebook-konto for å understreke «forfølgelsen» av statsministeren. Problemet var bare at karikaturen var hentet fra en antisemittisk nettside og bar klare antisemittiske tegn, hvor «mektige jøder» trakk i tråder. Plutselig ble jødiske Yair omfavnet av David Duke, lederen for Ku Klux Klan i USA.