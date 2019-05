Sensasjonell jomfrufødsel i USA

Den åtte år gamle anakondaen Anna ved New England Aquarium i Boston har gjennomført en fødsel de fleste kun forbinder med mirakler. Hunn-anakondaen levde kun sammen med andre hunn-anakondaer, men klarte likevel å reprodusere seg på jomfruelig vis, kan staben ved akvariet berette, ifølge CBS News.

Gjennom DNA-testing en det nå bekreftet de to små babyslangene ble født som følge av en «ekstremt sjelden reproduksjonsstrategi» kalt partenogenese, som direkte oversatt betyr jomfrufødsel. Anna skal ha født hele 18 små slanger, men de fleste av dem var dødfødte. To er imidlertid i live og ved godt mot.

Andre gang i historien

Dette er andre gang i historien at en jomfrufødsel er dokumentert hos en grønn anakonda. Første gang det ble dokumentert var i en dyrehage i Storbritannia i 2014, hvor en hunn-anakonda fikk tre babyer på samme måte.

Begge de to slangene som ble født i Boston er genetisk identiske kopier av sin mor.

Selv om partogenese er svært uvanlig blant anakondaer, forekommer det i større grad i andre deler av dyre- og planteriket, og da spesielt blant insekter og planter.

– Det ser ut til å være slik at når man holder disse hunn-anakondaene borte fra hanner i årevis kan det få dem til å reprodusere seg på en annen må, sier Sara Tempesta som jobber ved New England Aquarium til AP.

Genetisk identiske, men likevel forskjellige

Begge de to små anakondaene trives godt, og har, til tross for at begge er genetiske kopier av moren, har de forskjellige personligheter, kan akvariet fortelle.



En av de to som overlevde. Skjermdump YouTube

«Den tynneste av de to ynglene er avslappet, mens den tyngre yngelen er mer tilbøyelig til å utforske og sjekke ut omgivelsene ved å snuse ut ting med tungen», skriver New England Aquarium på sin blogg.

Akvariet skriver videre at begge slangene har fått menneskelig omsorg og at de har håndholdt av mennesker hver eneste dag av sine korte liv, slik at de skal bli enklere å utføre medisinske tester og andre nødvendige sjekker av slangene når de blir større, skriver New England Aquarium.

