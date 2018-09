Verden

USAs president Donald Trump har nominert Kavanaugh til å fylle det ledige dommersetet i høyesterett. Med republikansk flertall i Senatet er nominasjonen ventet å gå gjennom i justiskomiteen kommende torsdag.

Men etter at universitetsprofessor Christine Blasey Ford søndag sto fram i Washington Post og hevdet at Kavanaugh forgrep seg på henne på 1980-tallet, ønsker flere senatorer å utsette avstemningen inntil Ford har forklart seg for Senatets utvalg. Det skriver NBC News.

Vil vente på etterforskning

– Jeg støtter Fords valg om å dele sin historie, og nå som hun har gjort det er det i FBIs hender å lede en etterforskning. Det bør skje før senatet går videre med nominasjonen, sier senator Dianne Feinstein i Senatets justiskomité.

Også senatorene Jeff Flake og Chuck Schumer ønsker å utsette avstemmingen inntil videre.

Den republikanske lederen i Senatets justiskomité, Chuck Grassley avviser «beskyldningene som ikke kan verifiseres» og har ikke indikert at han vil utsette avstemmingen, ifølge hans talsperson George Hartmann.

Overgrep i tenårene

Ford har fortalt at Kavanaugh overfalt henne mens de begge var tenåringer og gikk på videregående i Maryland. Ford hevder Kavanaugh og en venn dro henne inn på et soverom i et hus hvor noen ungdommer var samlet tidlig på 1980-tallet.

Begge guttene var ifølge henne ravende fulle. Den ene så på mens Kavanaugh holdt henne fast i en seng, klådde på henne utenpå klærne, gned kroppen sin inntil hennes og på klosset vis forsøkte å kle av henne, hevder Ford.

Selv avviser den 53 år gamle dommeren kategorisk beskyldningene om seksuelt overgrep, som kom fram for første gang før helgen. (NTB)