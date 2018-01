Verden

Richard Joseph «Dick» Durbin er en amerikansk demokratisk senator som representerer delstaten Illinois. Han var tilstede under møtet da Trump ytrte ordene: – Hvorfor lar vi alle disse folkene fra drittland komme hit, ifølge to personer som har blitt informert om møtet.

De sier flere av dem som var til stede, reagerte på utsagnet.

Ifølge Durbin avbrøt Trump andre talere og da sa ha ting som er hatefule, onde og rasistiske.

– Han brukte disse ordene som er kommet fram i media. Jeg har aldri hørt en amerikansk president bruke slike ord. Til min overraskelse tvitret han så i dag at han ikke sa disse ordene. Men det er ikke sant. Han brukte disse ordene og han sa de mange ganger, sier Dick Durbin til MSNBC.

– Jeg har aldri hørt noen amerikansk president bruke disse ordene, sier Durbin.

Det var under en diskusjon om innvandrere fra Afrika at ordene falt, ifølge Durbin.

Benekter

Selv avfeier Trump det hele.

Jeg har aldri sagt noe nedsettende om haitiere, annet enn at Haiti, helt opplagt, er et svært fattig og urolig land. Jeg

har aldri sagt «få dem ut». Dette er diktet opp av Demokratene. Jeg har et flott forhold til haitierne. Jeg bør kanskje begynne å ta opp

framtidige møter. Beklageligvis foreligger det ingen tillit, skrev Trump på Twitter fredag.

Det var under et møte på presidentens kontor torsdag at han diskuterte innvandringsspørsmål. Der ble land som Haiti og El

Salvador, samt flere afrikanske land, nevnt, skriver NTB.

Drittland

– Hvorfor lar vi alle disse folkene fra drittland komme hit, spurte Trump, ifølge to personer som har blitt informert om

møtet. De sier flere av dem som var til stede, reagerte på utsagnet. Trump sa deretter at han heller ønsker innvandrere

fra land som Norge. Saken ble først omtalt av The Washington Post torsdag kveld.

Det hvite hus har ikke avvist Trumps ordvalg. Tidligere fredag morgen uttalte Trump seg om ordbruken.

– Språkbruken min under møtet var røff, men det var ikke disse ordene jeg brukte, skrev han.