Kunngjøringen kommer få uker etter at Bennet, som er demokratisk senator for Colorado, ble operert for prostatakreft.

– Vi kan ikke bli den første generasjonen som etterlater mindre, og ikke mer, til våre barn. Derfor stiller jeg til valg, skriver Bennet på Twitter.

– La oss bygge muligheter for hver amerikaner og gjenopprette integriteten til regjeringen, skriver han videre.

Den 54 år gamle senatoren sa i mars at han vurderte å stille i Demokratenes nominasjonsvalg i håp om å utfordre Donald Trump i presidentvalget i 2020. Men planene ble satt på vent da det kom fram at han var diagnostisert med prostatakreft. I midten av april gjennomgikk Bennet en vellykket operasjon.

Senatoren, som har lyktes med tverrpolitisk samarbeid i en vippestat med en stor andel velgere uten partitilhørighet, har en lang vei å gå for å kunne stille på lik linje med bedre kjente kandidater.

Tidligere visepresident Joe Biden, som har tatt ledelsen i meningsmålingene med 39 prosent, kunngjorde forrige uke sin deltakelse i kappløpet om å bli Demokratenes kandidat i neste års presidentvalg.

I en CNN-meningsmåling kommer senator Bernie Sanders på en andreplass med 15 prosent, mens senator Elizabeth Warren, borgermester Pete Buttigieg fra Indiana og tidligere kongressmedlem fra Texas Beto O'Rourke får henholdsvis 8, 7 og 6 prosent oppslutning.