USA har vært uten permanent forsvarsminister idet konflikten med Iran er blitt trappet opp.

President Donald Trump utnevnte Esper til fungerende forsvarsminister i forrige måned. Han kom da fra stillingen som øverste sivile sjef for hæren i forsvarsdepartementet. Senere i juni bekreftet Det hvite hus at Trump ønsker seg Esper som forsvarsminister på permanent basis.

Esper overtar ledelsen av forsvarsdepartementet etter at forgjengeren Patrick Shanahan i forrige måned sa at han trekker seg.

Shanahan hadde da vært fungerende minister siden årsskiftet. Han viste til hensynet til familien da han erklærte at han ikke lenger var kandidat til jobben som forsvarsminister på permanent basis.

Før Esper ble sjef for USAs hær – med tittelen Army secretary – satt han i ledelsen til våpenprodusenten Raytheon.

Esper var en av sjefene i selskapets avdeling for myndighetskontakt. At han har jobbet med lobbyisme, har utløst reaksjoner fra kritikere som peker på at han som forsvarsminister vil kunne påvirke kontrakter som regjeringen inngår med våpenprodusenter og andre private selskaper.

USA har vært uten permanent forsvarsminister siden James Mattis trakk seg i desember i fjor.