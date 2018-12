Av: Ole Peder Giæver - ABC Nyheter

Tiltakene må fortsatt godkjennes av Representantenes hus og signeres av president Trump før den trår i kraft.

President Donald Trump har truet med en såkalt «shutdown» av offentlige etater dersom Demokratene ikke går med på å en grensemur mot Mexico. Trump har truet med å nedlegge veto mot budsjettet, og slik forårsake en shutdown, om ikke Demokratene stemmer for hans forslag om en grensemur mot Mexico.

– Ved en shutdown stanser deler av statsapparatet, sier USA-ekspert ved Forsvarets forskningsinstitutt, Svein Melby, til ABC Nyheter.

Skal man få et statsbudsjett gjennom må det vedtas i begge kamre i Kongressen (Senatet og Representantenes hus), samt at presidenten må signere. Trump har gitt Demokratene frist til fredag 21. desember med å gå med på kravene og løse budsjettkonflikten.

– Muren er foreløpig ikke er en post i det foreliggende budsjettforslaget. Jeg tror ikke Trump vil gjøre alvor av den trusselen fredag, sier Melby.

De siste dagene har Trump imidlertid sådd tvil om kravet. Han har også sagt at han ikke ønsker en stenging.

– Så vidt jeg forstår har han bakket noe ut av den mer bastante posisjonen han hadde forrige uke.

Seniorforsker Svein Melby ved IFS har amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk som et av sine spesialfelt. Foto: IFS.

Midlertidig løsning

For å unngå en «shutdown» av deler av statsapparatet godkjente Senatet sent onsdag en krisepakke som vil finansiere disse frem til 5. februar. Loven ble raskt godkjent i Senatet, og er ventet å godkjennes i Representantenes hus tirsdag.

– Hvis budsjettet ikke godkjennes av presidenten tyr Kongressen til midlertidige løsninger som nå, sier Melby.

– I Norge har vi et parlamentarisk system, så hvis man har stortingsflertall er det bindende, og regjeringen kan ikke nedlegge vedto uten å stille kabinettspørsmål, sier FFI-forskeren.

11. desember innkalte Trump Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, til møte på Det ovale kontor i Det hvite hus for å legge fram sin kravliste. Trump krever blant annet støtte til byggingen av den omstridte grensemuren.

– Hvis vi ikke får det som vi vil, stenger jeg ned offentlige etater, sa Trump.

Demokratene har avvist Trumps krav om 5 milliarder dollar (44 milliarder kroner) til muren, mens republikanere desperat forsøker å finne et kompromiss, melder Washington Post.

In our Country, so much money has been poured down the drain, for so many years, but when it comes to Border Security and the Military, the Democrats fight to the death. We won on the Military, which is being completely rebuilt. One way or the other, we will win on the Wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

Slike stengninger har også skjedd tidligere når det ikke har vært mulig å gjøre vedtak som er nødvendige for å finansiere den amerikanske staten. Sist i 2013, da stengingen varte i 16 dager. Dette kostet ifølge en analyse staten over 200 milliarder kroner.

Dette skjer ved shutdown

New York Times har laget denne oversikten over hva som skjer i tilfelle shutdown:

* Ni føderale departement stenger, og mer enn 420.000 vil arbeide uten lønn. Dette inkluderer FBI, fengselsbetjenter, U.S. Marshalls, og betjenter i DEA, etaten som bekjemper narkotika.

* Finans-, jordbruks-, innenriks-, utenriks-, byutviklings-, transport-, handel og justisdepartementene samt departementet for innenlands sikkerhet vil bli stengt om ikke Kongressen vedtar sju gjenværende finansieringslover. Flere hundre tusen føderalt ansatte som vurderes som «essensielt personal», inkludert fengselsbetjenter, tollere, kystvakt og meteorologer må jobbe gjennom juleferien uten lønn, ifølge data Demokratene i Senatet har samlet.

* Nasjonalparkene stenges.

* Ytterligere 380.000 arbeidere blir suspendert, som hos NASA. Pass kan ikke fornyes i perioden.

* 41 prosent av velgerne i en fersk meningsmåling sier de vil klandre Trump hvis det kommer til shutdown, melder Politico.

Vil Trump signere redningspakken?

– Velgerne hans er svært bekymret for at Trump ikke vil overholde dette valgløftet, sier republikaneren Mark Meadows, medlem av Representantenes hus siden 2013, til New York Times.

Demokratene har imidlertid tilbudt 1,6 milliarder dollar til å «sikre grensen», såfremt de ikke går til muren. Dette er på omtrent samme nivå som i dag.

Også det foreløpig republikansk-kontrollerte Representantenes hus har nektet å stemme for forslaget om 5 milliarder, fordi de er usikre på om det vil godkjennes av en samlet Kongress.

Demokratene er to uker unna å overta flertallet i Representantenes hus, og har ikke veket en tomme i sin motstand mot muren.

Det hvite hus har også ymtet om at midlene kan hentes «annensteds fra». En handelsavtale med Mexico kan bidra til å finansiere muren, sa White House pressesjef Sarah Sanders 18. desember, ifølge Reuters. Denne ideen er i tråd med et tidligere Trump-forslag om at militæret skal bygge den, finansiert av den nyforhandlede frihandelsavtalen NAFTA, slik at han kan hevde at Mexico betaler for muren likevel.

Mexico is paying (indirectly) for the Wall through the new USMCA, the replacement for NAFTA! Far more money coming to the U.S. Because of the tremendous dangers at the Border, including large scale criminal and drug inflow, the United States Military will build the Wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

Dette er lite troverdig, skriver Washington Post. Avisen regner det som lite sannsynlig at Trump kan finne midlene på lovlig vis uten godkjenning i Kongressen.

«Marshall-hjelp»

Det amerikanske utenriksdepartementet er i ferd med å planlegge en slags «Marshall-hjelp» til sentralamerikanske land for å håndtere kilden til migrantkrisen. Midlene skal gå til å skape arbeidsplasser og økonomiske muligheter i disse landene, som står for den økte innvandringen til USA.

Da Trump erklærte at han stilte som presidentkandidat kalte han ikke bare meksikanske migranter for «voldtektsmenn», han anklaget også landet for å bevisst sende dem til USA. Mange av migrantene drives til utvandring av elendige økonomiske forhold for sivilbefolkningen i hjemlandene.

