Selvmordsangrepet mot skole i Kabul krevde 34 liv

Verden

Talsmann for helsedepartementet Wahid Majroh sier at 56 personer i tillegg ble såret.

Det rådet kaotiske tilstander ved sykehusene i Kabul like etter angrepet på grunn av det store antallet drepte og sårede, noe som førte til forvirring og feil dødstall.

Mange av ofrene var afghanske tenåringer som var i ferd med å avlegge en eksamen for å komme inn på universitetet. Selvmordsbomberen gikk inn på den videregående skolen og utløste bomben midt blant elevene.

Mange av de døde skal begraves i løpet av torsdagen.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for terrorangrepet.

Jawad Ghawari, som er medlem av det sjiamuslimske rådet i Kabul, anklager IS for å stå bak. Ifølge Ghawari har IS de siste to årene stått bak minst 13 angrep mot sjiamuslimske moskeer, skoler og kultursentre i Kabul.

Privatskolen Mawoud Academy ligger i det sjiamuslimske Dashti Barcha-nabolaget vest i Kabul og gir videregående utdanning til studenter som skal på universitetet. Skolen har blandende klasser, noe som er uvanlig i Afghanistan.

Ifølge TOLO News var det over 100 elever i klasserommet der selvmordsbomberen slo til, de fleste av dem i 18-årsalderen. (NTB)