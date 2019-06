Etter massedemonstrasjonen i helga, der over én million hevdes å ha deltatt, begynner aggresjonen igjen å bygge seg opp i Hongkong. Landets leder Carrie Lam, som har Kina i ryggen, gjorde det tirsdag for andre dag på rad klart at det er helt uaktuelt å trekke planene om en utleveringsavtale.

Onsdag skal forslaget til lovendring på andre og tredje høring og til debatt i den lovgivende forsamlingen, som domineres av Kina-vennlige medlemmer.

Les også: Hundretusener demonstrerte i Hongkong

Flere grupperinger har varslet protester onsdag utenfor bygningen, og oppfordrer folk til å delta aktivt eller legge ned arbeidet. Allerede tirsdag morgen hadde mer enn hundre selskaper kunngjort streikeplaner, og flere ledere av selskaper har gått ut i sosiale medier med innlegg merket #612strike, eller «12. juni streik», for å vise sin solidaritet med aksjonen og flagge at det er greit at deres ansatte ikke møter på jobb onsdag.

Mange har ytret bekymring for at den nye lovendringen som muliggjør en utleveringsavtale, i praksis vil bety utlevering av politiske aktivister og ødelegge Hongkongs internasjonale rykte.

Kritikere mener det vil frata befolkningen i Hongkong frihet og legge skjebnen til aktivister og Beijings meningsmotstandere i hendene på et lukket kinesisk rettsvesen.

Les også: Kina gir full støtte til omstridt lovforslag i Hongkong