Fredag var Stormy Daniels’ advokat i et intervju på CNN. På spørsmål fra programleder Chris Cuomo hos CNN svarte advokat Micahael Avenatti:

– Det er seks kvinner til med lignende historier som Daniels.

– Ble hun truet eller tvunget til å signere, for det ville være noe helt annet enn om hun bare vil ut av en kontrakt?

– Ja.

– Så, hva er det?

– Noe helt annet.

Daniels skal også ha blitt truet etter at avtalen ble inngått.

Av hvem ville ikke advokat Avenarri fortelle.

Avtale

Pornostjeren Stormy Daniels, hvis virkelige navn er Stephanie Clifford, har tidligere hevdet at hun har hatt sex med Trump og var i et forhold med Trump.

Stephanie Clifford, som er hennes vrikelige navn, sier hun møtte Trump på et golf-arrangement i 2006, og at det førte til et seksuelt møte mellom de to, skriver Wall Street Journal .

Trump giftet seg med USAs førstedame Melania Trump i 2005, skriver NTB.

I 2016 inngikk Daniels en avtale med Trumps advokat der hun lovet å ikke snakke om saken.

Magasinet In Touch publiserte i januar likevel et intervju med Clifford fra 2011 der hun la ut i detalj om et påstått seksuelt forhold til Trump.

Etter å ha mottatt pengene har hun nektet for å ha hatt et forhold til Trump. Siden har hun så vært mer tvetydig.

Nekter

Trump har gjennom sine advokater nektet for at de hadde et forhold.

I februar erkjente Trumps advokat, Michael Cohen, at han betalte Clifford om lag 1 million kroner, for trolig å ikke snakke om sitt påståtte forhold til presidenten.

Stormy Daniels skal stille til intervju i «60 minutes». Programmet skal sendes 25. mars.

Transaksjon

– Verken Trump-organisasjonen eller Trumps valgkampapparat tok del i transaksjonen med Clifford, og ingen av dem refunderte betalingen, verken direkte eller indirekte, sier Cohen i uttalelsen til avisen The Wall Street Journal.

Kilder melder til The Wall Street Journal at Cohen ikke brukte egne penger, men at han tvert imot er gretten for ikke å ha fått refundert utlegget sitt fra Trump.

Om betalingen til Stormy Damiels om å holde kjeft er fra Trump kan transaksjonen være ulovlig, skriver CNN.

