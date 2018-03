Seirende Putin takket velgerne

Verden

– Jeg er med på deres lag, sa Putin under en TV-sendt tale fra Manezj Square rett utenfor Kreml foran tusenvis av tilhengere med russiske flagg.

– Vi er et sterkt lag. Million-sterke. Takk, sa Putin i talen.

Han la til at hans regjering vil bruke sitt fornyede mandat til arbeide for å forbedre livet til alle russere.

– Jeg ser vårt folks tillit og håp i dette resultatet, fortalte han det jublende publikumet.

Så førte han an i et unisont rop: «Russland, Russland».

Det var Putins første tale til folket etter han ble valgt som leder for verdens største nasjon for fjerde gang. Ifølge valgkommisjonen har han fått 75 prosent oppslutning etter at 50 prosent av stemmesedlene er talt opp. Til sammenligning fikk han i underkant av 63 prosent ved forrige valg, i 2012.

