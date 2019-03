Flere kandidater har meldt seg på i kampen om å stille for Demokratene. Øverst f.v.: New York-senator Kirsten Gillibrand, Minnesota-senator Amy Klobuchar, Massachusetts-senator Elizabeth Warren og Vermont-senator Bernie Sanders. Nede f.v.: California-senator Kamala Harris, tidligere kongressmedlem fra Texas, Beto O'Rourke, New Jersey-senator Cory Booker og Andrew Yang fra New York.