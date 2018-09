SD-velgere truet av to unge menn utenfor valglokale

Verden

To valgfunksjonærer og en person som hadde avgitt stemme, ble utsatt for verbale trusler utenfor et valglokale i Nynäshamn sør for Stockholm søndag formiddag.

Ifølge avisen Expressen var det representanter for Sverigedemokraterna som ble truet av to unge menn. Ifølge politiet ble ingen fysisk skadd, men hendelsen er anmeldt.

I Karlskoga kastet noen mindreårige gutter gjenstander mot folk som sto i kø utenfor et valglokale på ettermiddagen. Ifølge politiet kastet guttene små melkekartonger på folk i køen før de forsvant på sykkel.

Politiet fikk imidlertid tak i guttene, som alle var under 15 år.

Utover disse episodene har det stort sett vært rolig over hele landet, ifølge politiet. (NTB)