I et intervju med «60 Minutes» kaller kronprins Mohammed bin Salman drapet en «avskyelig forbrytelse».

– Jeg tar fullt ansvar som leder av Saudi-Arabia, spesielt siden det var utført av personer som jobbet for Saudi-Arabias myndigheter, sier han.

På spørsmål om han beordret drapet på Khashoggi, som blant annet hadde kritisert kronprinsen i en spalte i The Washington Post, svarte Bin Salman «absolutt ikke». Han kaller drapet «en feil».

– Noen mener jeg bør vite hva tre millioner mennesker som jobber for den saudiarabiske regjeringen, gjør daglig. Men det er umulig at de tre millionene skal sende daglige rapporter til lederen eller nestlederen i Saudi-Arabias regjering, sier kronprinsen.

Den amerikanske etterretningstjenesten CIA mener at bin Salman personlig beordret drapet på Khashoggi, og en FN-ekspert har bedt om at bin Salmans mulige rolle etterforskes.

Drept i konsulat

Minst elleve personer er stilt for retten for drapet på Khashoggi, og for fem av dem er det lagt ned påstand om dødsstraff.

Drapet ble utført på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober i fjor, der Khashoggi var for å hente dokumenter som han trengte i forbindelse med en skilsmisse og et nytt ekteskap. Etter drapet ble liket etter alt å dømme partert og fraktet ut av konsulatet, men levningene er ikke funnet.

Saudi-Arabias statsoverhode er kong Salman, men det er kronprinsen som har tatt mange av Saudi-Arabias viktigste strategiske valg de siste årene, blant annet beslutningen om å gå inn i krigen i Jemen.

Ber om svar

I et intervju med AP torsdag ba Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, kronprinsen om svar.

– Jeg vil spørre ham hvorfor Jamal ble drept. Jeg vil vite hvor kroppen hans er. Jeg vil fortsette å kjempe for å få svarene, sier hun.

Hun har reist rundt om i verden for å kreve rettferdighet for sin forlovede og studerer nå engelsk i London.

Bin Salman har også et nært samarbeid med Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, som har utarbeidet en ny fredsplan for Midtøsten – en plan som er blitt slaktet av palestinere og Midtøsten-eksperter.

Nylig var USAs utenriksminister Mike Pompeo på besøk hos kronprinsen i forbindelse med angrepet på to viktige saudiarabiske oljeanlegg, som USA og Saudi-Arabia anklager Iran for.