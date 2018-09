Saudi-Arabia vil grave ut kanal og gjøre Qatar til en øy

Verden

Saudi-Arabia planlegger å grave ut en kanal som vil føre til at halvøya Qatar blir skilt fra resten av den arabiske halvøya. Det har vært kjent lenge, men nå kan det se ut som det kan bli en realitet, skriver den britiske avisen The Guardian.

På fredag tvitret Saud al-Qahtani, seniorrådgiver for kronprins Mohammaed bin Salman, at han er utålmodig og venter på at prosjektet skal bli gjennomført. Han kaller det «et historisk prosjekt som vil endre geografien i regionen».

Langvarig konflikt

Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Bahrain og Egypt kuttet de diplomatiske båndene til Qatar i juni i fjor. Landene beskylder Qatar for å støtte og finansiere terrorisme i Midtøsten.

Myndighetene i Qatar har benektet anklagene og sagt at de er klare for forhandlinger med sine naboland.

Kuwait og USA har forsøkt å megle i konflikten, uten hell.

Qatar har i stedet knyttet sterkere bånd til USA, Frankrike, Tyrkia og Iran.

Vil koste seks milliarder

Planene om en kanal ble lansert i april. Det er estimert at prosjektet vil koste over seks milliarder norske kroner.

Kanalen skal være 60 kilometer lang og 200 meter bred, slik at skip kan seile gjennom den. Myndighetene ser for seg at det kan bygges feriesteder langs kanalen.

Det skal også være aktuelt å bruke deler av kanalen til lagringsplass for atomavfall.

Avisen Makkah har skrevet at fem selskaper er invitert til å delta i en konkurranse om å bygge kanalen og at vinneren skal utropes i september.

