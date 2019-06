Saudi-Arabia forbyr shorts og stirring

Av Nils-Inge Kruhaug

Loven trådte i kraft i april, men det er fortsatt uklart hvor strengt det ultrakonservative kongedømmet har tenkt å håndheve den.

Klær som kan «krenke den offentlige smak», som shorts eller singlet på menn, er forbudt på offentlig sted, men det gjøres unntak for badestrender og idrettsanlegg.

Det er også forbud å gå med klær med budskap som kan oppfattes som «krenkende» og «skadelig».

Loven forbyr også stirring på fremmede i mer enn 5 sekunder, og det er ikke lov å skjelle ut noen, å utsette kvinner og barn for skøyerstreker eller å spille høy musikk, skriver avisen The New Arab.

Myndighetenes definisjon av anstendighet er at man oppfører seg i tråd med «landets sosiale normer, verdier og identitet».

Brudd på anstendighetsloven vil ifølge myndighetene bli straffet med bøter på opptil 5.000 rijal, drøyt 11.000 kroner.

Kritikk

Mange saudiarabere har kritisert den nye loven i sosiale medier, blant annet under emneknaggen #ShortsDon'tOffendPublicMorals på Twitter.

Kritikerne hevder at loven, siden den ikke klart definerer hvilke klær og budskap på klær som anses for å være støtende, vil kunne føre til vilkårlige pågripelser.

Talsmenn for myndighetene avviser kritikken, og nekter også for at loven innskrenker saudiarabernes fra før svært begrensede frihet.

– Den nye loven bygger på religiøse verdier og påvirker ikke folks frihet. Den vil spre ideelle verdier og bekjempe negativ praksis, sier lederen for landets nyopprettede Byrå for anstendighet i offentligheten, Khalid Sufian, til BBC Arabic.

Kosmetiske reformer

Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammad bin Salman, har lovet å reformere landet i liberal retning, men Amnesty International og andre mener at endringene er kosmetiske og at han på flere områder har strammet grepet.

Det finner fortsatt sted massive brudd på menneskerettighetene i Saudi-Arabia, ikke minst mot kvinner, og aktivister og kritiske røster kastes i fengsel og henrettes, også mindreårige.

Landet har hittil i år gjennomført over 100 henrettelser med sabel på offentlig sted, og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er blant dem som har gitt uttrykk for forferdelse.