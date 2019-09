Da energiminister og prins Abdulaziz bin Salman holdt pressekonferanse i Jeddah tirsdag kveld, sa han at han ikke vet hvem som står bak angrepene som i helgen rystet verdens energimarkeder.

Energiministeren varsler at oljeproduksjonen ved det rammede anlegget vil være tilbake på normalt nivå innen utgangen av september.

Han sier samtidig at produksjonen til det statlige oljeselskapet Aramco føres tilbake til samme nivå som før helgens angrep, takket være bruk av oljereserver.

Varsler produksjonshopp

Angrepene som rammet to oljeanlegg natt til lørdag, tvang Saudi-Arabia til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon. Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Det tilsvarer over 5 prosent av verdensproduksjonen. Bortfallet er det største noen gang og førte til en historisk økning i oljeprisen mandag.

Angrepene rammet blant annet oljeprosesseringsanlegget i Buqyaq, som er det største i sitt slag i verden.

Prins Abdulaziz bin Salman hevder tirsdag kveld at halvparten av den tapte produksjonen allerede er gjenopptatt. Samtidig varsler han at landets produksjonskapasitet ventes å være oppe i 11 millioner fat per dag innen utgangen av september. Før helgens angrep var kapasiteten rundt 9,6 millioner oljefat daglig.

Fallende oljepris

Houthi-militsen som Saudi-Arabia kriger mot i Jemen, har tatt på seg ansvaret for oljeangrepene. Amerikanske og saudiarabiske tjenestemenn har imidlertid sagt at de tror Iran sto bak angrepet, noe regjeringen i Teheran benekter.

Oljeprisen steg mandag over 14 prosent, noe som var en historisk høy økning. Tirsdag kveld hadde prisen på ett fat nordsjøolje falt med over 5 prosent til drøyt 65 dollar fatet. Prisen begynte å falle tidligere på dagen i kjølvannet av rykter om at saudiaraberne ville klare å gjenoppta produksjonen tidligere enn ventet.