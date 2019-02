– Vi startet en politisk revolusjon i 2016-valgkampen. Nå er det på tide å fortsette revolusjonen, sier senator Bernie Sanders.

Tirsdag kastet 77 år gamle Sanders seg inn i kampen for å bli demokratenes presidentkandidat og slåss mot Donald Trump i 2020.

Det er han ikke alene om.

Allerede har et rekordhøyt antall kvinner erklært at de vil stille i 2020: Elizabeth Warren fra Massacusetts, Kamala Harriss fra California, Amy Kloubach, Tulsi Gabbard, Kirsten Gillibrand og sist Marianne Williamson, forfatter av selvhjelpsbøker og rådgiver til den kjente TV-personligheten Oprah Winfrey.

Til sammen har hele 12 kandidater offisielt erklært at de vil bli det demokratiske partiets presidentkandidat i 2020, mens ytterligere tre kandidater ganske sikkert kommer til å gjøre det samme, i følge the New York Times. Avisen har åtte kandidater på "kanskje"-lista. Det gir i så fall 23 håpefulle, enda flere enn det rekordhøye antallet på republikansk side i 2016, da Donald Trump vant nominasjonen. Og det er enda nesten ett år til den demokratiske nominasjonsprosessen begynner.

Vil ha nytt fjes

At det er så mange kandidater, kan være et pluss for Bernie Sanders, som ble kjent for de aller fleste amerikanere for tre år siden da han konkurrerte og tapte mot Hillary Clinton.

Det er en fordel å være kjent for velgerne, og det er Bernie Sanders. Ifølge nettsiden Fivethirtyeight.com, sier bare 16 prosent av de spurte at de ikke vet hva de synes om Bernie Sanders. Hele 38 prosent vet ikke nok om Kamala Harris fra California, og 29 prosent visste ikke hva de synes om senator Elizabeth Warren fra Massachusetts.

Samtidig sier hele seks av ti velgere at de ville vært interessert i å stemme på "en helt ny" kandidat, ifølge en meningsmåling for USA Today utført av Suffolk University. 53 prosent sier de er positive til tidligere visepresident Joe Biden. I samme måling sier hele 41 prosent at Sanders ikke burde stille igjen.

Vil bare vinne

Mange demokrater er likevel nå så lei av den republikanske presidenten Donald Trump at et flertall sier de vil stemme på den kandidaten som har best sjanser til å vinne mot Trump, uavhengig av om de er enig i kandidatens politikk eller ikke. Ifølge en undersøkelse utført for Monmoth University sier 56 prosent av demokrater eller velgere som sympatiserer med demokratene at ideologiske spørsmål er mindre viktige for dem i 2020 enn om kandidaten kan vinne over Donald Trump.

Bernie Sanders tapte som kjent nominasjonskampen mot Hillary Clinton i 2016, som siden tapte mot Donald Trump.

Hva er annerledes denne gangen, spurte en CBS-journalist Sanders.

– Vi skal vinne. Og vi skal lansere grasrotbevegelse som ikke likner noe vi har sett i moderne amerikanske historie. Den skal endre det politiske og økonomiske livet i dette landet.

Den foreløpige lista over demokratiske kandidater:

* Elizabeth Warren (69), senator fra Massachusetts

* Amy Klobuchar (58), senator fra Minnesota

* Cory Booker (49), senator fra New Jersey

* Kamala Harris (54), senator fra California

* Kirsten Gillibrand (52), senator fra New York

* Bernie Sanders (77), senator fra Vermont

* John Delaney (55), kongressmedlem fra New Jersey

* Julian Castro (44), tidligere minister for bolig og byutvikling under president Barack Obama, fra Texas

* Tulsi Gabbard (37), kongressmedlem fra Amerikansk Samoa

* Pete Buttigieg (37), borgermester i South Bend, Indiana

* Andrew Yang (44), fra New York

- Marianne Williamson (66), forfatter av selvhjelpsbøker, rådgiver til Oprah Winfrey

Kandidater som trolig vil stille:

Joe Biden (76) tidligere visepresident fra Delaware

Steve Bullock (52) fra Montana

John Hickenlooper (67) fra Colorado

Kandidater som kanskje vil stille:

Michael Bloomberg (77) tidligere ordfører i New York

Sherrod Brown (66) Ohio

Jay Inslee, (68) Washington

Mitch Landrieu (58), Louisiana

Terry McAuliffe (62) fra Virginia

Jeff Merkley (62), Oregon

Beto O’Rourke, (46) fra Texas

Howard Schultz (65) tidligere sjef for Starbucks



Kilde: The New York Times