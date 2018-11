Så mye vil britene tape på sitt Brexit-liv utenfor EU

Av: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Det går fram av anslag den britiske regjeringen legger fram i dag, men som avisa The Telegraph på forhånd presenterer i en lekkasje.

«No Deal», det vil si at Storbritannia 29. mars 2019 forlater EU uten at det blir noen avtale med EU, vil innebære at brutto nasjonalprodukt de kommende 15 år blir 7,6 prosent lavere enn det ville blitt med fortsatt EU-medlemskap.

Det beregnes til å gi et tap på 150 milliarder pund, tilsvarende 1650 milliarder kroner.

Med avtaleutkastet Theresa May har inngått med EU, som EU-siden har godkjent, vil økonomien svekkes med langt mindre, 1-2 prosent sammenliknet med EU-medlemskap.

Troverdighetsgap

Beregningene fra finansdepartementet har allerede kommet under hardt skyts.

Dominic Raab, som inntil nylig ledet Brexit-forhandlingene men trakk seg fra regjeringen fordi han synes overgangsavtalen som ble inngått er for dårlig, er blant dem som karakteriserer beregningene som skremselspropaganda.

– Det er et økonomisk troverdighetsgap i alle disse beregningene ledet av finansdepartementet. ... De bygger alltid på de mest pessimistiske antagelsene og ser bort fra mulighetene ved å forlate EU med full lovgivningskontroll og mulighet til å inngå frihandelsavtaler rundt i verden, sier Raab til Telegraph.

