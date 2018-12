Av Torgny Hasås, FriFagbevegelse

Verdens fagbevegelse, IFS, har igjen kåret verdens verste sjef. Og fagbevegelsen landet på Ryanair-sjefen, Michael O'Leary. Sjefen for det irske lavprisflyselskapet fikk 53 prosent av stemmene.

O’Leary har rykte på seg for å være fagforeningsfiendtlig. Selskapet har i flere land, også i Norge, ført rettssaker for å kunne bruke de liberale irske arbeidslovene som grunnlag for å kunne si opp folk.

Selskapet ble stiftet i 1984, og takket være Margareth Thatchers deregulering av luftfarten ble det mulig for Ryanair til å vokse. Flyselskapet var det første lavprisselskapet. Det kuttet på alle utgifter også lønninger. Michael O’Leary kom til Ryanair i 1986 og har vært selskapets ansikt utad.

Les også: Anne Enger: – Jeg husker Gros reaksjon da jeg sa EU ville svekke faglige rettigheter. «Løgn!» (DA+)

Forbud mot fagorganisering

Til å begynne med var Ryanair et selskap der de ansatte fikk aksjer som en del av betalingen. En forutsetning for det var at de ikke var fagorganiserte. Etter hvert ble det slutt på aksjene til de ansatte, men ikke på forbudet mot å være fagorganiserte.

– Ble det O’Leary? Ja, det var sannelig på tide, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik i en kommentar.

Les også: NRK-Solvang: «Det var så uhyrlig at jeg fikk lyst til å vise det fram» (DA+)

Rettsaker

Da Hessen Følsvik var i Handel og Kontor reiste de sak mot Ryanair på grunn av en usaklig oppsigelse. Ryanair mente at saken skulle føres i Irland, men den ansatte var ansatt på basen på Rygge. Saken endte i forlik. Men ikke lenge etter kom en helt tilsvarende sak opp med et medlem som var ansatt i Ryanair. Retten avgjorde da at saken skulle føres i Norge.

– O’Leary var først ute med å bryte ned de anstendige arbeidsvilkårene i luftfarten med angrep på vanlige arbeidstakerrettigheter, sier Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Les også: Advokater med knallhard kritikk av Nav: – Ufattelig strenge regler

Brev fra sjefen

FriFagbevegelse skrev om Ryanair i juni. Da streiket kabinansatte i Belgia, Portugal, Italia og Spania, også irske piloter gikk til streik. Ryanair svarte på pilotstreiken med å si opp omtrent 100 piloter og 200 kabinansatte ved basen i Dublin.

De ansatte fikk brev om at tjenestene deres «kanskje ikke trengs fra 28. oktober». Selskapet tilbyr overføringer til Polen og «kanskje andre baser», skrev vi. I september trakk selskapet oppsigelsene etter å ha inngått en avtale med fagforeningene.

Les også: Snart kan halvparten av tipspengene til Micke (48) gå til staten

Skeptisk Sundnes

Også Trine-Lise Sundnes har vært i kontakt med O’Leary som ble svært sint på nåværende HK-leder da hun stilte opp på pressekonferansen hans.

– Det er ingen tvil om at O’Leary er en svært kvalifisert vinner. Han har fra første dag bekjempet fagbevegelsen og retten til kollektive forhandlinger, sier Sundnes, men hun har liten sans for denne typen kåringer.

– Dette er helt fremmed for et norsk tankesett hvor vi er vant til å behandle hverandre som likeverdige parter. Hvordan hadde vi reagert hvis NHO-konferansen hvert år hadde stemt over hvilken fagforening som var den verste?

Varsle om streik

Sundnes tror at denne typen kåringer kan være med på å undergrave respekten og dialogen mellom partene. Men spesielt her på IFS-kongressen får hun ofte illustrert de kulturelle forskjellene mellom fagbevegelser over hele verden.

– Jeg snakket med en fagforeningsleder fra Latin-Amerika som ble svært sjokkert da han hørte at vi varslet arbeidsgiveren om at vi skulle streike. Hadde han varslet arebeidsgiveren på forhånd om en streik, så hadde han fått sparken, sier HK-lederen.

Ryanair har blitt bedt om å kommentere kåringen, men har ikke svart på FriFagbevegelse sin henvendelse.