Russland viste fram «fantastisk» robot, men så var det en mann i kostyme

Russisk stats-TV viste stolte fram en russisk robot med overlegen kunstig intelligens.

Opptakene av roboten brukte russisk TV som et eksempel på rusesrnes teknologiske kompetanse.

Men det var ikke en robot likevel som danset og sang på scenen. Nei, det var en mann i et kostyme, skriver Sky News.

Danser og synger

Under et opptak fra et teknologiforum for skoleelever, ser vi det som angivelig er en robot med kunstig intelligens danse og synge.

Konferansieren kan fortelle at:

– Her har dere muligheten til å se det ypperste fra robotverdenen. Boris The Robot har allerede lært å danse, og slettes ikke så verst heller, sa han.

Roboten snakket også med en metallisk stemme.

– Jeg er god i matte, men nå vil jeg studere kunst og musikk, sa roboten.

Kostyme

Men flere reagerte på bevegelsene til denne kunstige skapningen. Journalister ble mistenksomme over særlig bevegelsene som liknet på hvordan et menneske ville ført seg.

Bilder fra bak scenen viser dessuten at det slettes ike er en robot som danser, men en mann i en robotdrakt.

Journalisten som avslørte det hele trodde det var opplagt at det var en mann i et kostyme.

– Jeg var sikker på at alle ville skjønne at det var et kostyme, som julenissen, og at dette var et prosjekt for barn, sa han til statskanalen Russia 24.

Selskapet Show Robots lager sågar flere slike kostymer som de selger.

