Russland kan kreve informasjon om Tinder-brukere

Den populære appen står på en ny russisk liste over nettbaserte tjenester som pålegges å dele brukerdata dersom russiske myndigheter, inkludert sikkerhetstjenesten FSB, ber om det.

Russland har de siste årene vedtatt en rekke lover som skjerper myndighetenes kontroll over aktiviteter på nett. Internettselskaper som opererer i landet, er påkrevd å lagre informasjon om brukere i seks måneder, samt være klar til å overlevere opplysningene til myndighetene.

Russlands kommunikasjonstilsyn sa mandag at Tinder har delt informasjon med dem om selskapet, og at det nå står på en liste over apper og nettsteder som forventes å samarbeide med FSB.

Russiske myndigheter la i fjor ned forbud mot meldingsappen Telegram etter at selskapet nektet å dele brukerinformasjon i tråd med russisk lov. Også LinkedIn er blitt blokkert i Russland av samme grunn.

Tinder har foreløpig ikke kommentert saken.