Russland-ekspert: – Vi er inne i en ond, nedadgående spiral. Det er ingen tvil om det.

– Det er uvanlig at man ikke går ut med navnet til diplomater som blir utvist. Heller ikke navnet på den russiske diplomaten som må forlate Norge, er kjent. At man hverken fra norsk eller russisk side sier hvem dette konkret dreier seg om, kan tyde på at begge parter ønsker å begrense skadevirkningene av denne saken mest mulig.

Det sier Russland-ekspert Halvor Tjønn. Fra Sovjetunionens sammenbrudd gjennom den kaotiske Jeltsin-epoken og fram til innstrammingene under Vladimir Putin, har han arbeidet som korrespondent i Moskva. Han har også utgitt bøker om russisk historie.

Allianseforpliktelser

– Norge har sine allianseforpliktelser og kan ikke følge en annen linje enn nære, allierte land. Samtidig har vi et naboforhold til Russland. Det er neppe noe utpreget ønske fra norsk side å gjøre dette forholdet enda surere enn det allerede er, sier Tjønn. Han tror dette er grunnen til at Utenriksdepartementet ikke vil gå ut med navnet på den norske diplomaten som er utvist fra Russland.

150 diplomater utvist

Det var fredag sist uke at russisk UD kalte diplomater fra en rekke land inn på teppet og varslet om at drøyt 150 diplomater måtte pakke kofferten. Blant dem var det én diplomat ved Norges ambassade i Moskva. Dagen etter fikk Storbritannia beskjed om å sende hjem ytterligere 50 diplomater, i tillegg til de allerede 23 utviste, innen den kommende måneden.



Bakgrunnen for dette er at en rekke land, også Norge, med Storbritannia i spissen har utvist russiske diplomater i forbindelse med nervegift-attentatet mot den russisk eks-spionen Sergej Skripal og datteren Julia i Salisbury 3. mars.

Fra Norge er det kun snakk om én russisk diplomat som er utvist.

– Norge kunne jo utvist flere, hadde det ikke vært for det sensitive og nå svært vanskelige naboforholdet til Russland. Antakelig er det snakk om en tjenestemann- eller -kvinne et stykke nede i det diplomatiske hierarkiet. Norges reaksjon har med andre ord vært forsiktig og balansert, påpeker Tjønn.

Alvorlig

For en diplomat er det en alvorlig sak å få en utvisning mot seg, ikke minst dersom navnet blir offentliggjort.

– Er man utvist fra Norge, må man anta at man samtidig blir utvist fra alle land i Schengen i uoverskuelig fremtid. Da er det ikke bare å komme tilbake om et halvt år. Tilsvarende gjelder også, og i enda høyere grad, for norske diplomater. Blir man utvist etter å ha kvalifisert seg som Russlands-kjenner, er det meget alvorlig for den fortsatte karrieren. Men dersom man ikke offentliggjør navnet til den som blir utvist, vil det antakelig være enklere for vedkommende diplomat å komme tilbake på post igjen, sier Tjønn.

Dramatisk

Russland-kjenneren beskriver det som svært alvorlig at USAs generalkonsulat i St.Petersburg stenges.

– At hele det amerikanske generalkonsulatet i St. Petersburg blir stengt, illustrerer hvor dramatisk utviklingen er. Vi ser en stadig forverring av forholdet mellom Russland og Vesten.

Det begynte med krigen mellom Russland og Georgia i 2008. Deretter fortsatte det med den russiske anneksjonen av Krim i 2014, og den etterfølgende russiske innblandingen i Øst-Ukraina.

Så sent som i forrige måned kunngjorde president Vladimir Putin at Russland utvikler helt nye, offensive våpen.

– Svaret fra vestlig side vil naturligvis komme i form av ny opprusting. Vi er inne i en ond, nedadgående spiral. Det er ingen tvil om det, mener Tjønn.



– Norge må stå sammen med sine allierte. Samtidig har vi et naboforhold å ta vare på, noe land som Belgia, Portugal eller Italia ikke trenger tenke på. I denne saken gjør vi ikke mer enn vi må og bør. Dette tror jeg er viktig. Men som sagt: Jeg må ta forbehold. Det er sider av denne saken som ikke er offentlig kjent. For alt jeg vet, kan Norge ha utvist nestkommanderende på den russiske ambassaden. Da er det en alvorlig reaksjon, men det tror jeg ikke har skjedd. Norge forsterker ikke konflikten mer enn vi må og bør av hensyn til at Norge og Storbritannia er nære allierte, sier Halvor Tjønn.

