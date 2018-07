Verden

– Jeg ønsker å høre det fra Scotland Yard eller utenriksdepartementet, sier Russlands ambassadør til Storbritannia, Aleksandr Jakovenko, til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Reaksjonen er den første fra russisk hold etter at det britiske nyhetsbyrået Press Association (PA) siterte en ikke navngitt kilde på at politiet tror de har identifisert personene ansvarlige for attentatet mot Sergej Skripal.

– Etterforskerne tror de har identifisert de som gjennomførte novitsjok-attentatet. De har dobbeltsjekket overvåkingsvideoer med lister over personer som har reist inn i Storbritannia rundt tidspunktet attentatet skjedde. De er sikre på at de mistenkte er russere, sier en kilde med kjennskap til saken til PA.

Mistenker russere

Den tidligere dobbeltagenten og hans datter Julia ble i mars i år forgiftet med nervegassen novitsjok.

Både Skripal og datteren fikk alvorlige skader, men de er nå utskrevet fra sykehus.

Statsminister Theresa May anklaget Russland for å stå bak, og Storbritannia og andre land svarte med å utvise et stort antall russiske diplomater.

– Provokasjon

Russiske myndigheter har hele tiden avvist anklagene. De har også hevdet at andre lands etterretningstjenester kan stå bak attentatet.

– Vi ser på dette som en stor provokasjon, sa Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin, tidligere i juli.

I juni ble Charlie Rowley og Dawn Sturgess forgiftet av novitsjok i Amesbury, en by nær Salisbury. Sturgess døde på sykehus av skadene. Etterforskerne jobber med å undersøke om giften er identisk med den som ble brukt mot Skripal.

