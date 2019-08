Ulykken skjedde på en militærbase ikke langt unna Arkhangelsk torsdag i forrige uke. Arkhangelsk ligger ved Kvitsjøen – om lag 70 mil unna grensen til Norge. Dette er kortere enn avstanden fra Kirkenes til Mo i Rana.

– Det er ikke fare for mennesker eller miljø her i Norge, beroliger beredskapssjef Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) overfor NTB.

I etterkant av ulykken har direktoratet satt i gang mer avanserte målinger, men har så langt ikke registrert økte nivåer her til lands.

Høyere nivåer

Fem personer fra atomenergibyrået Rosatom i Russland døde i ulykken, som skjedde under testing av en ny type rakettmotor som inneholder radioaktive stoffer. Tre ble skadd.

– På seks av de åtte målepunktene i Severodvinsk steg den radioaktive strålingen mellom 4 og 16 ganger over normalt nivå, bekreftet det russiske føderale miljøovervåkingssenteret Rosjydromet tirsdag, ifølge DPA.

– Ikke helseskadelig

Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) forklarer at russiske myndigheter tidligere har opplyst at nivået kan ha vært opptil 20 ganger høyere enn normalt.

– Men dette var en veldig kortvarig økning, på rundt en halvtime. Deretter falt nivået ned til vanlig bakgrunnsstråling, slik vi har forstått det, sier hun.

Direktoratet har vært inne og hentet data fra målestasjoner i Arkhangelsk-regionen i etterkant av ulykken. Disse viser kun gjennomsnittlige døgnverdier av strålingsnivået, og det har ikke vært mulig å finne spor etter ulykken på målingene.

– Selv om strålingsnivåene lå opptil 20 ganger høyere enn normalt i en periode, er dette likevel 50 ganger lavere enn det nivået hvor man tenker at det begynner å bli helseskadelig. Selv om det var en økning, har det ikke vært helseskadelig for dem som bodde der, sier Liland.

Direktoratet fortsetter sine utvidede målinger og vil komme med informasjon dersom de skulle se spor etter radioaktive partikler i Norge som følge av ulykken.

Kommisjon undersøker

Det var torsdag i forrige uke at ulykken skjedde under testing av den nye rakettmotoren.

Det russiske forsvarsdepartementet forsikret at ingen radioaktive stoffer hadde sluppet ut. Men lokale myndigheter i byen Severodvinsk, nær marinebasen, opplyste at det ble målt økt radioaktiv stråling i en kort periode etter ulykken, ifølge AFP.

En statlig kommisjon er i gang med å undersøke hva som gikk galt.

Det er ukjent hva slags rakett forskerne jobbet med å utvikle. Amerikanske eksperter og russiske medier mener det kan være snakk om den nye atomdrevne krysserraketten «Burevestnik».

Trump: – Lærer mye

Amerikanernes president Donald Trump sa mandag at USA lærer mye fra ulykken.

– USA lærer mye fra raketteksplosjonen i Russland. Vi har lignende, men mer avansert teknologi, sa han.

Uttalelsen ble raskt tilbakevist av Joe Cirincione, en amerikansk ekspert på kjernefysiske våpen.

– Dette er underlig. VI har ikke noe program for atomdrevne krysserraketter, sa han.

– Vi prøvde på 1960-tallet, men det var galskap, for vanskelig, for ondsinnet selv i de gale kald krig-årene, sa han.