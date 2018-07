Verden

– Hvor dumme kan de være som igjen tror at Russland har brukt det såkalte novitsjok? heter det i en uttalelse fra den russiske ambassaden i Nederland, der Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) holder til.

Det gir ingen mening for Russland å bruke kjemiske våpen mens fotballmesterskapet pågår i Russland, og etter at OPCW har blitt utpekt som ansvarlig organ for å granske slike hendelser, heter det videre i uttalelsen.

Samtidig som uttalelsen fra den russiske ambassaden i Nederland kom torsdag formiddag, opplyste Kreml i Moskva at man der ikke har blitt informert av Storbritannia om det «bekymringsfulle» nye nervegifttilfellet.

I uttalelsen fra Moskva heter det også at britiske myndigheter ikke har vist noen interesse for å gjennomføre felles gransking med Russland.

– Vi har ikke informasjon om hva slags stoff som ble brukt, og hvordan det ble brukt, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Kritisk

Britisk politi opplyste onsdag at analyser viser at to briter som lørdag ble innlagt på sykehus etter å ha blitt funnet bevisstløse i en bolig i Amesbury, var blitt utsatt for nervegiften novitsjok. Tilstanden deres er kritisk.

Britiske myndigheter mener at novitsjok også ble brukt mot den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter da de ble forsøkt drept i Salisbury i mars.

Uttalelsen var basert på tester gjort ved et laboratorium i forsvarets forskningspark Porton Down, som ligger like ved Salisbury og Amesbury. Porton Down brukes til blant annet utvikling og testing av kjemiske våpen.

Det er nå opp til forskere å slå fast om nervegiften i de to tilfellene er fra samme produksjonsserie, uttalte Neil Basu, sjef for det britiske antiterrorpolitiet, på en pressekonferanse onsdag.

– Etterforskernes prioritet er nå å finne ut hvordan disse to menneskene kom i kontakt med denne nervegiften, sa Basu.

(NTB)