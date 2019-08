Russisk militær megaøvelse på Norges dørstokk

Av Kristian Skårdalsmo og Johan Falnes

– Russland har en rekke ganger varslet at de vil bruke områder i internasjonalt farvann til øving. Det er ganske vanlig. Det som er spesielt nå, er at det er lenger sør og vest enn vanlig. Det er nærmere kysten vår. Det er det vi misliker, sier han til NTB.

– Det er unødvendig av Russland å strekke seg så nært vår kystlinje og så langt sør. De har store områder lenger nord de kunne brukt til denne øvelsen, fremholder forsvarsministeren.

Russland varslet 6. august at landet onsdag, torsdag og fredag denne uken vil etablere fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms, noe som etter alt å dømme betyr omfattende skarp øvingsaktivitet.

Ett av områdene befinner seg rett vest for Mo i Rana og de tre andre nord og nordvest for Andøya.

Skarp reaksjon

Allerede da øvelsen ble varslet, reagerte Bakke-Jensen skarpt.

– Norge vektlegger forutsigbarhet og tilbakeholdenhet i planlegging og gjennomføring av nasjonal og alliert militær øving og trening. Vi kan ikke se at Russland tar de samme hensynene, sa han i en pressemelding.

Overfor NTB tirsdag understreker statsråden at Russland er i sin fulle rett til å øve i internasjonalt farvann, men legger til:

– Det vi gjør når det gjelder slike øvelser, er at vi varsler, samtidig som vi tar hensyn til at vi har en stor nabo i øst, slik at vi ikke øver slik at det skal provosere.

– Hvilke konsekvenser får det for Norge at de øver lenger sør og vest?

– Det vil ikke få noen konsekvenser annet enn at vi bør gi uttrykk for at vi ikke liker det. Så får vi bruke de kanalene vi har til Russland for å kommunisere det, sier Bakke-Jensen.

Norge har imidlertid ikke protestert på politisk nivå overfor Russland, siden øvelsen foregår i internasjonalt farvann.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Store ressurser

Norge har ikke blitt brifet av Russland om øvelsen, som skjer fire uker før kommunevalget i Norge. Statsråden viser til at den norske langtidsplanen for Forsvaret svarer på utfordringene om et mer selvhevdende Russland.

Annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya i 2014 har ført Russland på kollisjonskurs med Norge og Vesten. Samtidig har Norge opprettholdt politisk dialog med Russland, og i vår møtte statsminister Erna Solberg (H) Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg.

Bakke-Jensen advarer samtidig mot å overtolke øvelsen, som Norge kommer til å bruke store ressurser på å følge med fly og båter og via satellitt, siden det ifølge forsvarsministeren er snakk om en «veldig stor øvelse».

– Har man sett så store øvelser før?

– Det er i så fall veldig lenge siden, hvis denne øvelsen blir så stor som de har varslet.

– Provoserende

Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sier øvelsen er provoserende for norske myndigheter.

– Dette er ikke uvanlig, russisk utenrikspolitisk oppførsel. Men det er helt unødvendig, og det er en riktig reaksjon fra forsvarsministeren å si at vi misliker dette. Man gjør ikke sånt mellom gode naboer, sier hun til NTB.

Øvelsen utenfor Norges kyst er bare ett av flere eksempler på økt russisk selvhevdelse i nord.

The Barents Observer meldte nylig at den russiske nordflåten har oppgradert sitt missilsystem ved den norsk-russiske grensen. Samtidig var Forsvarets kampfly på vingene tre ganger for å identifisere totalt ni russiske militære fly som fløy langs norskekysten sist torsdag, ifølge nettstedet Aldrimer.no.