Verden

På pressekonferansen hevdes det at den ukrainske sikkerhetstjenesten har avverget et drapsforsøk på Babtsjenko som ble bestilt av den russiske regjeringen, ifølge Reuters.

En ukrainsk statsborger er pågrepet i saken.

Iscenesatte Babtsjenkos død

Tirsdag ble det meldt at Babtsjenko hadde blitt skutt og drept utenfor leiligheten sin i Kiev. Ifølge sjefen for sikkerhetstjenesten, Vasilij Gritsak, iscenesatte de journalistens død for å pågripe de som forsøkte å drepe ham. Dette har vært planlagt i to måneder, ifølge Gritsak.

Under pressekonferansen unnskyldte Babtsjenko oppstyret etter rapportene om hans død, og takket alle som hadde sørget over ham. Babtsjenko er kjent som en frittalende kritiker av president Vladimir Putin, og han forlot Russland etter å ha mottatt trusler. Han slo seg først ned i Tsjekkias hovedstad Praha, men flyttet senere til Kiev.

Heller ikke kona hans visste om denne planen. Babtsjenko ba spesielt henne om unnskyldning på pressekonferansen, ifølge BBC.

Sjefen for den ukrainske sikkerhetstjenesten, Vasyl Hrytsak, åpnet pressekonferansen med å anklage Russland for å ha beordret Babtsjenko drept.

Hrytsak fortalte videre at en ukrainsk statsborger var pågrepet i saken, mistenkt for å ha mottatt 350.000 kroner fra russisk sikkerhetstjeneste for å utføre attentatet.

– Patetisk stunt

«Drapet» på Babtsjenko ble kraftig fordømt fra flere hold, og Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE), Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland og britenes utenriksminister Boris Johnson var blant dem som krevde rask og grundig etterforskning.

En talskvinne for russisk UD, Maria Sakharova, anklager Ukraina for å drive «propaganda» etter at Babtsjenko dukket opp i live, og Reporters Without Borders langer ut mot Ukraina og kaller det iscenesatte drapet et patetisk stunt.

– Det er patetisk og forkastelig at ukrainsk politi har ført alle bak lyset, uansett hvilket motiv de enn må ha hatt for dette stuntet, sier den internasjonale journalistorganisasjonens leder Christophe Deloire. (NTB)