Verden

– Vi ønsker ham alt godt, sier president Donald Trump i de første uttalelsene etter at hans rådgiver Rob Porter trakk seg fra stillingen i Det hvite hus onsdag denne uka. Porter trakk seg etter å ha blitt anklaget for mishandling av sine to ekskoner.

– Han jobbet veldig hardt, sier Trump.

– Og vi håper han får en flott karriere, han har en flott karriere foran seg. Men det var veldig trist da vi hørte om det, og han er veldig lei seg nå. Han sier også, som dere sannsynligvis vet, at han er uskyldig, og det må dere huske på, sa Trump fredag, ifølge BBC.

Porter har avvist anklagene fra de to eks-konene, Colbie Holderness og Jennifer Willoughby. De har begge beskyldt ham for fysisk, verbal og følelsemessig mishandling i løpet av ekteskapene. Dette skal ha skjedd lenge før han ble ansatt i Det hvite hus.

Blått øye

Det hvite hus har fått kritikk for den opprinnelige håndteringen av anklagene om mishandling. Stabssjef John Kelly og pressetalsperson Sarah Sanders tok først Rob Porter i forsvar. Men så ble det publisert bilder i avisen Daily Mail av en av kvinnene, Colbie Holderness, med et blått øye. Holderness sa at Porter hadde tatt kvelertak på henne og slått henne i løpet av det fem år lange ekteskapet. Også Willoughby har fortalt om mishandling.

Det hvite hus innrømmet torsdag at saken kunne ha vært håndtert bedre.

– Jeg tror man må kunne si at vi alle kunne gjort det bedre de siste timene eller de siste dagene i håndteringen av denne situasjonen, sa visepressetalsperson Raj Shah torsdag. Han sa at de som har jobbet tett med Porter ikke fikk påstandene om ham til å stemme, ut fra den personen de kjenner.

Nå stiller mange seg spørsmålet om John Kelly kjente til anklagene. Opplysninger om vold kom fram under bakgrunnssjekken som FBI foretok i forbindelse med ansettelsen av Porter i Det hvite hus. Da Porter sluttet gjensto det fortsatt å gi Porter full sikkerhetsklarering fordi bakgrunnssjekken ikke var ferdig - han har kun hatt delvis sikkerhetsklarering. Pressetalsperon Shah sier John Kelly først fikk vite om anklagene om mishandlingen da bildene kom fram denne uka.

Også Trump sier de nettopp fikk vite om det.

– Vi fikk vite om det nylig, og jeg var overrasket, men vi ønsker ham alt godt, og det er en tøff tid for ham, sa Trump fredag.

Porter er den siste i rekken av mange medarbeidere som har måttet forlate Det hvite hus siden Trump tok over som president for drøyt et år siden.