«Roseanne» tas av lufta etter rasisme på Twitter

Verden



Roseanne Barrs rasistiske Twitter-melding om den svarte borgerrettsforkjemperen, juristen og forretningskvinnen Valerie Jarrett, som også var rådgiver for president Barack Obama, ble for mye for ABC-ledelsen. Nå tar de henne av lufta. Barr omtalte i meldingen Jarrett som et produkt av Det muslimske brorskap og «Planet of the Apes», noe hun rett nok har beklaget i ettertid.

Populær serie

«Roseanne» var i årene 1988 til 1997 en av USAs mest populære TV-komedier, og da serien gjenoppsto i mars i år fikk den over 25 millioner seere. Serien var særlig populær blant konservative amerikanere, ettersom Barrs karakter uttrykte støtte til president Donald Trump.

Populariteten til tross, Twitter-meldingen ble for mye for for sjefen for ABC Entertainment, Channing Dungey. Han tar Barr av lufta og gjør det klart at serien nå er historie.

– Kommentaren var avskyelig, motbydelig og ikke i tråd med våre verdier, og vi har derfor besluttet å kansellere serien, sier han. (NTB)