Rolig på Hongkong-flyplassen til tross for at demonstranter varslet protest

En journalist fra nyhetsbyrået AFP så en ung mann bli pågrepet og fraktet bort på flyplassen. Ellers var situasjonen rolig.

Før helgen hadde demonstranter sendt meldinger seg imellom i sosiale medier om å gjøre det de kunne for å «stressteste» flyplassen ved å fylle den opp med demonstranter og å skape kaos på veier og tog til og fra terminalene.

Det ble meldt at demonstranter ville dra til flyplassen utkledd som turister og med forfalskede boardingkort, men det ser ut til at politiet kom dem i forkjøpet.

Før den varslede protestaksjonen lørdag ettermiddag hadde nemlig hundrevis av politifolk og opprørspoliti blitt sendt ut til de viktigste buss-, ferje- og togterminalene i byen. I all hovedsak sjekket politiet unge menneskers vesker og ID-papirer, og på flyplassen ble folks bager og ombordstigningskort sjekket før de fikk slippe inn.

Det var satt opp veisperringer nær flyplassen der politiet sjekket sjåførenes ID-papirer.

Politiet dro

Noen tog- og bussforbindelser til flyplassen ble kjørt med begrensede avganger for å redusere sannsynligheten for at store mengder demonstranter ville ta seg til flyplassen. I forkant hadde myndighetene oppfordret reisende om å beregne ekstra tid til å rekke sine fly.

Ved 17-tiden lørdag så det ut til at de flere hundre politifolkene på og ved flyplassen hadde forlatt stedet.

I sentrum av Hongkong ble det derimot observert små grupper med demonstranter. Noen av dem gikk inne på et kjøpesenter og ropte slagord.

Fem krav

Mange demonstranter har sagt at de vil fortsette sin protest selv om Hongkongs leder Carrie Lam formelt har trukket tilbake et omstridt lovforslag om utlevering til Kina. Dette var demonstrantenes krav da protestene startet i juni.

Etter hvert satte demonstrantene fram fire andre krav som omtales som ufravikelige: Lam må gå av, politivold må granskes, pågrepne demonstranter må løslates, og befolkningen må få større demokratisk frihet.

Lam sa torsdag at skrotingen av lovforslaget bare var første skritt, og at hun lover å ta tak i de underliggende problemene i byen. (NTB)

