Å kaste rugbyballen til andre spillere var oppvarmingen, før kronprinsen, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Norges ambassadør til Australia Paul Larsen ble fordelt på to lag for en uoffisiell treningskamp tirsdag.

Treningskampen ble arrangert i forbindelse med kronprinsen og Ulsteins besøk til Sør-Stillehavet der klima og hav er satt på dagsordenen.

Det var langt mellom de beinharde oppgjørene, men det sto ikke på innsatsen under treningskampen. Etter at spillerne ble varme i trøyene, også bokstavelig talt, økte tempoet. Helt på tampen sørget kronprinsen for den avgjørende scoringen i treningskampen som uoffisielt endte 3–2.

– Utviklingsministeren var veldig flink i rugby, mens de delte seg for meg for at jeg skulle få lov til å score et mål på slutten. Det var veldig gøy å prøve, sier kronprins Haakon etter rugbytreningen.

Ett av Fijis stolteste idrettsøyeblikk var da landslaget tok gull i sjumannsrugby i sommer-OL i Rio de Janeiro i 2016, landets første og hittil eneste OL-medalje. For å markere seieren ble det gitt ut en sjudollar-seddel med bilde av laget og en 50-centmynt med trener Ben Ryan på baksiden. Sjudollar-seddelen er i normal bruk, men ble også en populær suvenir.