Røde støttepartier vil unngå tabbene fra fortiden

Forrige gang Danmark hadde en sosialdemokrat som statsminister, kostet det dyrt.

Helle Thorning Schmidts trepartiregjering ble beskyldt for å være for blå, noe som resulterte i at Socialistisk Folkeparti (SF) trakk seg. Og da valget kom i 2015, endte det med markant nedgang for både SF og det andre samarbeidspartiet Radikale Venstre.

Denne gangen hevder alle støttepartiene at de mener alvor med at de vil ha politisk gjennomslag for å godta en Frederiksen-ledet regjering.

Helhetlig avtale

– Før i tiden stilte vi ikke betingelser. Vi har pekt på det største partiet i rød blokk, og så har vi kjempet fra tue til tue. Det vi har lært fra den siste røde regjeringen, er at vi ikke kan være sikre på at det blir ført en rød politikk bare fordi den kommer fra en rød regjering, sier parlamentarisk leder for Enhedslisten, Pernille Skipper, dagen etter valget.

Samme beskjed kommer fra SFs leder Pia Olsen Dyhr. Hun deltok selv i den forrige røde regjeringen.

– Jeg har lært at vi ikke skal i regjering for enhver pris. Derfor har vi lagt fram 15 krav. Men det er forhandlingskrav, og nå skal vi forhandle, understreker hun.

Krever flerpartiregjering

Frederiksen ønsker å danne en sosialdemokratisk mindretallsregjering, mens SF krever at regjeringen skal bestå av flere partier fra den rødgrønne blokken.

Mens SFs fremste krav er flere ansatte i barnehager, kamp mot barnefattigdom og en ny klimalov, nevner Enhedslisten både mer velferd, grønn omstilling og lemping i utlendingspolitikken.

Frederiksens største hodepine kan imidlertid bli det sosialliberale partiet Radikale Venstre som ikke bare krever en mindre streng asyl- og flyktningpolitikk, men som også er på kollisjonskurs med Socialdemokratiet i den økonomiske politikken.

– Forutsetningen for at Mette Frederiksen blir statsminister ved hjelp av våre mandater, er at vi kan bli enige om en forpliktende avtale om hvilken retning en slik regjering skal føre Danmark. Hvis vi ikke kan bli enige om det, så blir hun heller ikke statsminister, sier partiets leder Morten Østergaard.

Flyktningpolitikk

Frederiksen har lovet å fortsette den strenge utlendingspolitikken i «bred» forstand.

Men alle de tre støttepartiene krever en mer human politikk for flyktninger og asylsøkere som allerede befinner seg i landet, samt at Danmark igjen skal ta imot kvoteflyktninger.

Alle partiene har også større ambisjoner i klimapolitikken enn Socialdemokratiet.

Rød blokk sikret seg 91 mandater i onsdagens valg, mot blå blokks 75. Da er ikke grønne Alternativets fem mandater regnet med i rød blokk, og ytre høyrepartiet Nye Borgerliges fire mandater er heller ikke med i blå blokk.

Folketinget har til sammen 179 plasser. Fire av dem er avsatt til Færøyene og Grønland.

Socialdemokratiet fikk 48 plasser, Radikale Venstre 16, SF 14 og Enhedslisten 13.

NTB-Ritzau