– Akkurat nå er situasjonen veldig usikker. Vi venter på en avklaring for å kunne fortsette arbeidet, sier utenlandssjef Tørris Jæger i Norges Røde Kors til NTB.

Han vil ikke spekulere på når driften på sykehuset kan starte opp igjen.

Fire norske Røde Kors-ansatte er med i et internasjonalt team som sammen med lokale ansatte driver feltsykehuset. De befinner seg i byen Hasaka, som ligger nær al-Hol-leiren.

Organisasjonen jobber med å gjøre det klart overfor partene at de er en nøytral aktør og søker forsikringer om at de ikke vil bli angrepet.

Feltsykehuset driver i hovedsak med kirurgi, og operasjoner som var planlagt torsdag, vil bli utsatt.

Jæger sier Røde Kors er aller mest bekymret for at sivilbefolkningen rammes. Det gjelder både lokalbefolkningen, internt fordrevne og de som befinner seg i leirene for folk som har vært tilknyttet IS.

– Vi hører at sivile er drept og at folk flykter fra området. Det er en hardt prøvet sivilbefolkning som nok en gang utsettes for usikkerhet, sier Jæger.

