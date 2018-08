Verden

I føge CNN og Dagens Nyheter viser undersøkelsen som ble foretatt fra mars til august i år at opptil 17 prosent av alle tweets med hashtag #val28 stammet fra automatiserte twitterkontoer - såkalte «twitter bots».

De falske kontoene sprer fremfor alt høyrepopulistiske budskap i håp om å påvirke velgerne.

– Antallet delinger kan se ut som en form for legitimitet, og da er ikke folk like kritiske til innholdet, sier Johan Fernquist, forsker ved FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

I følge CNN er denne typen aktivitet en trend som slår om seg flere steder i verden, gjerne i forkant av politiske valg, og i dette tilfellet er det Sverigedemokraterna som får støtte fra de falske kontoene, mens Socialdemokraterna får mest kritikk.

Sosiale medier

Nå håper forskerne å belyse for folk flest at de ikke må stole på alt de ser på sosiale medier.

– La oss håpe undersøkelsen vil bidra til å gjøre folk oppmerksomme på hvordan automatiserte «bots» fungerer, slik at de velger å ta egne beslutninger uavhengige av informasjonen som spres i sosiale medier, sier forsker Johan Fernquist som har ledet prosjektet.

Forskerne hevder at falske twitterkontoer er blitt mer vanlig å bruke for å spre feilinformasjon i innvandringskritiske partiers favør. Innholdet i det de poster handler i all vesentlighet om kritikk av innvandringspolitikken og flyktninger, media og elitene.

– Denne typen feilinformasjon gir et bekymringsfult bilde av framtiden for demokratiet, sier Ralph Schroeder fra universitetet i Oxford, og medansvarlig for den svenske undersøkelsen.

Det er ikke kommet fram hvem det er som står bak de falske twitterprofilene, og CNN venter på svar fra twitter som kan gi en forklaring.

